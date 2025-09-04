मराठवाडा

ST Bus Accident: भरधाव आयशरने एस.टी. बसला दिली जोरदार धडक; बस चालक गंभीर जखमी, सर्व प्रवासी सुखरूप

Accidents News: परभणीहून अंबडकडे जात असलेल्या एस. टी. बसला सुखापुरी फाटा येथे भरधाव आयशर वाहनाने धडक दिली, बस चालक गंभीर जखमी.एस. टी. बसमधील ५१ प्रवासी सुखरूप, परंतु चालक गंभीर जखमी.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अशोक चांगले

सुखापुरी बातमीदार : परभणीहून अंबडकडे प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला सुखापुरी फाटा येथे भरधाव आयशर वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.

Vehicle
accident
road accident
Bus accident in Maharashtra
Parbhani road safety

Marathi News Esakal
www.esakal.com