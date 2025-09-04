ST Bus Accident: भरधाव आयशरने एस.टी. बसला दिली जोरदार धडक; बस चालक गंभीर जखमी, सर्व प्रवासी सुखरूप

अशोक चांगलेसुखापुरी बातमीदार : परभणीहून अंबडकडे प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला सुखापुरी फाटा येथे भरधाव आयशर वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला..या अपघातात बस चालक ए. आर. ठुबे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना अंबड येथील रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. सुदैवाने बसमधील सर्व 51 प्रवाशी सुखरूप बचावले आहेत..दिनांक 3 बुधवारी दुपारी साधारणपणे 4.25 वाजता हा अपघात घडला. बस (क्र. एमएच-20 बीएल-2004) सुखापुरी फाटा येथून अंबडकडे वळत असताना गेवराईकडून जालनाकडे जाणाऱ्या भरधाव आयशरने समोरून जोराची धडक दिली..धडकेत बसच्या समोरील कॅबिनचे मोठे नुकसान झाले असून ती पूर्णपणे मोडून निघाली. अपघात इतका जोराचा होता की काही काळ प्रवाशांमध्ये प्रचंड आक्रोश माजला. मात्र बस चालकाने शेवटपर्यंत बसवर नियंत्रण ठेवल्याने मोठा अनर्थ टळला..Khadakwasla Dam : खडकवासला धरण साखळीत पावसाचा जोर कमी; पाणीसाठ्यात किरकोळ वाढ.धडक दिल्यानंतर आयशर वाहन घटनास्थळावर न थांबता भरधाव वेगाने पळून गेले. घटनेची माहिती मिळताच आगारप्रमुख सचिन साठे व पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूकच्या लांब- लांब रागा लागल्या होत्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.