Beed Flood: शिरूरकासारमधील अतिवृष्टीमुळे ३५ वर्षांनंतर सिंदफणा आणि किन्हा नद्यांना महापूर,हजारो हेक्टर शेती जलमय

Agriculture Loss: शिरूरकासार मंडळात सलग दोन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३५ वर्षांनंतर सिंदफणा आणि किन्हा नद्यांना महापूर आला आहे. शहरातील बाजारपेठेत पाणी शिरल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असून बाजारातील ओटे पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत.
शिरूरकासार : शिरूरकासार मंडळात सलग दोन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३५ वर्षांनंतर सिंदफणा आणि किन्हा नद्यांना महापूर आला आहे. शहरातील बाजारपेठेत पाणी शिरल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असून बाजारातील ओटे पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत.

