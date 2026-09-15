Hingoli News : चोंडीत शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी रोखली! ‘जमीन गेली तर जगायचे कसे?’ वृद्ध महिला शेतकऱ्यांचा आक्रोश; तुषार जाधव यांचा पालकमंत्र्यांना थेट इशारा

हिंगोली - वसमत तालुक्यातील चोंडी येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी करण्यासाठी आलेल्या महसूल पथकाला मंगळवारी संतप्त शेतकरी, ग्रामस्थ, विद्यार्थी आणि वृद्ध महिला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करीत मोजणी रोखली. ‘आमच्या जमिनीवर आमचे घर-संसार आणि उदरनिर्वाह अवलंबून आहे; जमीनच गेली तर आम्ही जगायचे कसे?’ असा सवाल करीत वृद्ध महिला शेतकऱ्यांनी आक्रोश केला. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन मोजणीचे काम थांबविण्यात आले..हिंगोली जिल्ह्यातून प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध होत असतानाही शासनाकडून मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. चोंडी येथे मोजणीसाठी पथक दाखल होताच ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येत ‘मोजणी होऊ देणार नाही’ अशी ठाम भूमिका घेतली..या वेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र आले होते. विशेषतः वृद्ध महिला शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेती हाच आमच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार असून जमीन गेल्यानंतर पर्यायी व्यवसाय किंवा उत्पन्नाचे साधन काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे शासनाने शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.दरम्यान, उपस्थित शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे पंचनामा करून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली. हा पंचनामा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला..‘मोजणी झाली तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक’शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात. शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध असताना प्रशासनाने मोजणीचा घाट घालणे योग्य नाही. मोजणी झाली तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक पाहायला मिळेल, असा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते तुषार जाधव यांनी दिला.पालकमंत्र्यांना दिलेल्या शब्दाची आठवणशक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे १ मे आणि १५ ऑगस्ट रोजी मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा होईपर्यंत मोजणी केली जाणार नाही, असा शब्द पालकमंत्र्यांनी दिला होता. मात्र, सध्या महसूल कर्मचारी गावोगावी मोजणीसाठी येत असल्याने पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला..‘पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण नको’पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला नसल्यास येत्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमास पालकमंत्र्यांना आमंत्रित करू नये, अशी मागणी तुषार जाधव यांनी केली. त्याऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, ज्येष्ठ नागरिक किंवा शेतकऱ्याच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.‘शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विकासाचा महामार्ग नको; शेतकऱ्यांना जगण्याचा अधिकार द्या,’ अशी भावना चोंडी येथील आंदोलनातून व्यक्त झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.