मराठवाडा

Hingoli News : चोंडीत शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी रोखली! ‘जमीन गेली तर जगायचे कसे?’ वृद्ध महिला शेतकऱ्यांचा आक्रोश; तुषार जाधव यांचा पालकमंत्र्यांना थेट इशारा

वसमत तालुक्यातील चोंडी येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी करण्यासाठी आलेल्या महसूल पथकाला मंगळवारी संतप्त शेतकरी, ग्रामस्थ, विद्यार्थी आणि वृद्ध महिला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करीत मोजणी रोखली.
tushar jadhav

tushar jadhav

sakal

पंजाब नवघरे
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हिंगोली - वसमत तालुक्यातील चोंडी येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी करण्यासाठी आलेल्या महसूल पथकाला मंगळवारी संतप्त शेतकरी, ग्रामस्थ, विद्यार्थी आणि वृद्ध महिला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करीत मोजणी रोखली. ‘आमच्या जमिनीवर आमचे घर-संसार आणि उदरनिर्वाह अवलंबून आहे; जमीनच गेली तर आम्ही जगायचे कसे?’ असा सवाल करीत वृद्ध महिला शेतकऱ्यांनी आक्रोश केला. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन मोजणीचे काम थांबविण्यात आले.

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