गरजूंसाठी शालीमार समूह आला धावून 

परभणी : ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन झाले आहे. या परिस्थितीमध्ये अनेक गरिबांचे घरी आज कामाला गेले तरच उद्या चूल पेटते, अशी विदारक परिस्थिती असल्याचे भान ठेवत शालीमार समूहाचे संस्थापक हमीद खान यांनी ७०० कुटुंबांना १५ दिवस पुरेल एवढ्या जीवनावश्यक वस्तूंची एक किट तयार केली आहे. ‘कोरोना’ला आटोक्यात आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे मजूर, कामगार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा आहे. अनेक कुटुंबांना आपल्या गावाकडेदेखील जात आले नसल्याने ते शहरात वास्तव्यास आहेत. मात्र, त्यांची उपासमार होऊ लागल्याने परभणी शहरातील अनेक संस्था, दाते पुढे आले आहेत. परभणी शहरात सकाळी आणि दुपारी फिरून रस्त्यावरील बेघरांसाठी अन्न व पाणी पुरवत आहेत. तसेच अनेकांनी पुढाकार घेत गोरगरीब जनतेसाठी किराणा साहित्य पुरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यात शालीमार समूहाने पुढाकार घेतला आहे. मागील चार दिवसांत समूहाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किट तयार करून रविवारी (ता. २९) गरजूंना वाटप केल्या आहेत. हेही वाचा - विटेकरांनी जोपासली बांधिलकी; ग्रामीण रुग्णालयास दिली मदत जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप

जीवनावश्यक वस्तूंचे ७०० कुटुबांतील तीन हजार ५०० व्यक्तींना १५ दिवस पुरेल एवढे जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या उपस्थित शालीमार ग्रुपचे संस्थापक शेख हमीद यांनी केले. यामध्ये पाच किलो तांदूळ, साडेसात किलो गहू, तेल एक किलो , दोन किलो दाळ, साखर दीड किलो, चहापत्ती २५० ग्रॅम, हळदी पावडर १०० ग्रॅम, मिरची पावडर २५० ग्रॅम, मीठ एक किलो, कपडे धुण्यासाठी साबण एक नग, आंघोळीसाठी डेटॉल साबण दोन नग देण्यात आले. या वेळी गोरगरीब व गरजू लोकांनी जिल्हाधिकारी मुगळीकर व शेख हमीद यांचे ऋण व्यक्त केले. हेही वाचा - सावधान, नांदेड शहरात प्लॅस्टिकचा भस्मासुर वाढतोय सेवाभावी संस्थांना आवाहन

‘कोरोना’च्या परिस्थितीमुळे जिल्ह्यासह इतर राज्यातील एकही व्यक्ती, मजूर, हमाल, रोजंदारी कर्मचारी उपाशी राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी सेवाभावी संस्थांना केले आहे. ‘कोरोना’च्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी श्री. मुगळीकर यांनी जिल्ह्यातील विविध सेवाभावी संस्थांची आढावा बैठक घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळिक , निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, उपजिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, डॉ. संजय कुंडेटकर, महापालिका सहायक आयुक्त अल्केश देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, तहसीलदार विद्याचरण कडवकर आणि विविध सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिस्थितीमध्ये परराज्यातील कामगार व जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही, यासाठी विविध सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन सर्व गरजूंना जीवनावश्यक वस्तू व अन्न उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी श्री. मुगळीकर यांनी आवाहन केले. तसेच विविध सेवाभावी संस्थेकडून व नागरिकांकडून मदत स्वीकारणे व वितरण करणे व त्यांच्यात समन्वय साधणे आदींसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.



Web Title: The Shalimar group came to run for the needy,pabhani news