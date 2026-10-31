Beed News : वारे वाऽऽ सरकार! पाच महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या लेखापालाची केली वडवणीला बदली; कागदावर अधिकारी अद्याप सेवेत कार्यरत

बीड - महाराष्ट्र शासनाच्या नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचा एक अत्यंत भयंकर व हास्यास्पद गलथान कारभार समोर आला आहे. बीड पालिकेतून लेखापाल पदावरून तब्बल पाच महिन्यांपूर्वी (३१ मे २०२६ रोजी) नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले गणेश पगारे यांना शासनाने थेट ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशात वडवणी नगर पंचायत येथे रिक्त पदी बदलीने पदस्थापना दिल्याचा अजब कारभार केला आहे..या २२५ जणांच्या बदल्यांच्या यादीत १६३ व्या क्रमांकावर गणेश पगारे यांचे नाव असून आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, बीड न.प. मुख्याधिकारी यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजीच त्यांच्या सेवानिवृत्तीबाबत स्वतंत्र आदेश काढले असताना शासनाच्या रेकॉर्डवर ते अजूनही सेवेत असल्याचे दिसत आहे..या धक्कदायक प्रकारामुळे आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय ही म्हण प्रशासनकर्त्यांनी उलटी करून कुत्रं दळतंय अन् आंधळं पीठ खातंय अशी करून दाखवल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रशासनाचा हा हलगर्जीपणा संतापजनक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.