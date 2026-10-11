Chhatrapati Sambhajinagar Accident: शेंद्रा एमआयडीसीत भीषण अपघात! ट्रकने दुचाकी दीडशे फूट फरफटत नेली; २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

-बाळासाहेब काळेकरमाड : छत्रपती संभाजीनगर-जालना महामार्गावरील शेंद्रा एमआयडीसी परिसरातील कुंभेफळ पोलीस चौकीसमोर रविवारी (ता. ११) रात्री दीडच्या सुमारास दुचाकी आणि ट्रकची भीषण धडक झाली. या अपघातात ओमकार नारायण निकम (वय २०, रा. दाभाडी, ता. बदनापूर, जि. जालना) याचा मृत्यू झाला, तर पवन शंकरराव बकाल (वय २५, रा. दाभाडी) हा जखमी झाला. धडकेनंतर ट्रकने दुचाकी सुमारे दीडशे फूट फरफटत नेली. या घटनेमुळे शेंद्रा एमआयडीसी परिसरातील वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओमकार निकम आणि पवन बकाल हे दोघे दुचाकीने (क्र. एमएच २१ बीई ८४८३) छत्रपती संभाजीनगर येथून आपल्या दाभाडी गावी जात होते. रविवारी रात्री कुंभेफळ पोलीस चौकीसमोरील चौकात एमआयडीसी परिसरातून येणारा ट्रक (क्र. एमएच ४६ सीएल ३८२२) अचानक आडवा आल्याने दुचाकीची ट्रकला जोरदार धडक बसली. धडकेनंतर ट्रक दुचाकीला फरफटत चौक ओलांडून छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने गेला..या अपघातात दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. ओमकारच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज संस्थानच्या रुग्णवाहिकेचे चालक बाळू कातखडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोघांनाही उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी तपासून ओमकारला मृत घोषित केले. पवन बकाल याच्यावर उपचार सुरू आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणीशेंद्रा एमआयडीसी परिसरातील कुंभेफळ चौकात औद्योगिक वसाहतीतून येणाऱ्या वाहनांसह महामार्गावरील वाहतुकीची मोठी वर्दळ असते. अशा वर्दळीच्या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याने अपघातांचा धोका वाढत असल्याची चिंता वाहनधारकांकडून व्यक्त होत आहे. चौकात कायमस्वरूपी वाहतूक सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करावी, बंद असलेली सिग्नल यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करावी आणि वाहतुकीचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे.या अपघाताचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक गोकूळ ठाकूर करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.