Shendra MIDC fire: शेंद्रा MIDC हादरली! प्लास्टिक दाणा बनवणाऱ्या कंपनीत भीषण आग, कोट्यवधींचं नुकसान?

-दिनेश शिंदेचित्तेपिंपळगाव: छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात बुधवार (ता. २९) सकाळी सात वाजेच्या सुमारास तिरुपती इंडस्ट्रीज या प्लास्टिकचा दाना तयार करणाऱ्या कंपनीत भीषण आग लागल्याची घटना घडली. असून प्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून मोठा अनर्थ टळला आहे..सकाळी सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास कंपनीत कामकाज सुरू होण्याची वेळ होती. त्यामुळे त्या वेळी कारखान्यात कामगारांची उपस्थिती मर्यादित होती. आग लागल्याचे लक्षात येताच उपस्थित कामगारांनी प्रसंगावधान राखत तात्काळ बाहेर धाव घेतली. त्यांनी कोणताही घाबराट न करता सुरक्षितपणे कंपनीच्या परिसरातून बाहेर पडण्यात यश मिळवले..दरम्यान, घटनेची माहिती तत्काळ शेंद्रा अग्निशामन विभागाला देण्यात आली. माहिती मिळताच शेंद्रा अग्निशामन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले , कंपनीत पूर्णपणे कच्चे प्लास्टिक असल्याने आगीचे लोळ प्रचंड वेगाने पसरत होते या वेळी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या अग्निशामन दलालाही घटनेची माहिती देऊन पाचारण करण्यात आले छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाने विलंब न लावता तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. एकुण पाच अग्निशामन दलाच्या गाड्या , व पंधरा ते वीस मोठे पाण्याचे टँकर या ठिकाणी दाखल झालेले असून अग्निशमन दलाकडून तातडीने आग विझवण्याचे काम सुरू आहे .मात्र ही कंपनी जवळपास एक एकरावर असल्याने आग सकाळच्या सात वाजेपासून ते साडेनऊ वाजेपर्यंत आटोक्यात आली नव्हती. कंपनीत प्लास्टिकचा कच्चा माल आणि तयार माल मोठ्या प्रमाणावर असल्याने आग वेगाने पसरत असून त्यामुळे परिस्थिती काही काळ गंभीर बनली आहे..अग्निशामन दलाचे जवान अत्यंत शिताफीने आणि समन्वयाने काम करत असुन अग्निशमन दलाच्या जवानां कडून आग आटोक्यात आणण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांसह विविध यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात येत आहे. या कारवाईत स्थानिक करमाड पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित असून, आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत सुरूच होते..या आगीत कंपनीचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये यंत्रसामग्री, कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचा नेमका आकडा अद्याप समोर आलेला नाही..घटनेनंतर परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अग्निशामन दलाचे वाहणे तातडीने दाखल झाल्याने परिस्थिती थोड्या प्रमाणात नियंत्रणात आली. या घटनेचा अधिक तपास सुरू असून शॉर्टसर्किटमुळेच आग लागली का, याबाबत प्रशासन तपास करत आहे.एकूणच, सकाळच्या वेळेमुळे आणि कामगारांच्या सतर्कतेमुळे मोठी जीवितहानी टळल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.