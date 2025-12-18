Maharashtra Agriculture : घोषणा झाली, दिवाळीही संपली; शेंदुरवादा परिसरातील शेतकरी अजूनही अनुदानापासून वंचित!

शेंदुरवादा : सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने खरिपाच्या पिकाची वाताहत झाल्यानंतर तातडीने पॅकेज जाहीर करून दिवाळी पूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत मिळेल अशी घोषणा शासनाने केली खरी पण दिवाळी होऊन दोन महिने उलटले तरी शेंदुरवादा महसूली मंडळातील शेतकरी अजून अनुदानापासून वंचितच असल्याने शासनाच्या घोषणेनंतरही मदत मिळण्यास विलंब झाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे..काही शेतकऱ्यांची तांत्रिक अडचण आहे, पण इतरांचे काय असा प्रश्न आहे. आम्ही याद्या अपलोड केल्या असून टप्प्याटप्याने अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सप्टेंबरमधील २८ तारखेच्या दरम्यान २४ तासांत विक्रमी पाऊस पडला होता. शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सुरू झालेला पाऊस रविवारी दुपारी दोनला थोडासा शांत झाला. जणू आभाळ फाटल्यागत धोधो पाऊस चौफेर कोसळला. शेंदुरवादा परिसरातील खाम नदी, शिवाना नदी, टेंभापुरी धरणाची नागझरी नदी, ओढे, नाले, 50 वर्षात पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरून वाहिल्याचे जुने जानकर मंडळी सांगतात..कोकणी ऊसाच्या गोडीत नव्हे, चिंतेत वाढ.शेतकरी, ग्रामस्थ या अतिवृष्टीने उध्वस्त झाले. खरिपाची पिके अतिवृष्टीने नष्ट झाली. शेताच्या कडेला असलेल्या मक्याच्या बिट्या वाहिल्या, पाण्यात या बिट्या तरंगल्या तर शेतात उभे असलेल्या बिट्यांमध्ये पाणी घुसून दाणे काळे पडले. काही ठिकाणी कोंबही फुटले. कापूस, ऊस, भाजीपाला व इतर सर्वच पिकांची वाताहत लागली. शासनाने तातडीने पंचनाम्याच्या सूचना केल्यानंतर महसूल व कृषी विभागाने पंचनामे पूर्ण करून अहवाल पाठवला होता. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दिवाळीपूर्वीच मदत मिळेल अशी आशा होती. मात्र प्रशासनाकडून याद्या अपलोड करताना दिवाळीही संपली, त्यानंतर अनुदान जमा व्हायला सुरवात झाली परंतु ज्या वेगात घोषणा झाल्या त्यातुलनेत कितीतरी पटीने हळुवारपणे अनुदान जमा होत आहे. या संथ गतीमुळे शेतकरी अजून अनुदानापासून वंचित असल्याचे सांगितले जाते आहे..संमतीपत्राची अडचणकाही शेतकऱ्यांची ई केवायसी बाकी आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक सामाईक खातेदारांची नावे आहेत. या शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या नावांपैकी अनुदानित रक्कम कोणाच्या नावे खात्यावर जमा करायची, याबाबतचे लेखी संमतिपत्र देण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने अनुदानाचे काम संपवत शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी संतोष विधाते, विकास दुबिले, शिवाजी विधाते, विष्णु गुरुजी बोरुडे, शिवाजी पंडित, गौतम कीर्तिशाही, एकनाथ खंडागळे, समीर पठाण, दिलीप काजळे, विष्णु पोटे यांनी केली आहे..गंगापूर तालुक्यातील साडेचार हजार शेतकरी केवायसी करण्याचे बाकी असून तालुक्यातील 86 टक्के शेतकऱ्यांची केवायसी झालेली आहे. शासन स्तरावरून अतिवृष्टी अनुदान जमा होण्याची प्रक्रिया चालू आहे.- वनाथ वगवाड (तहसीलदार गंगापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.