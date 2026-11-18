शिरूरकासार: आनंदवाडी (ता. शिरूर कासार) येथे पत्नी भिवसाबाई कदम यांची दगडाने ठेचून हत्या केल्याप्रकरणी संशयित पती विष्णू गणपत कदम याने मंगळवारी (ता. १७) रात्री पेटत्या आगीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची चर्चा गावात सुरू आहे. मात्र, या घटनेची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..सोमवारी (ता. १६) पहाटे पाचच्या सुमारास भिवसाबाई यांची हत्या झाली होती. याप्रकरणी मुलगा सुनील कदम याच्या फिर्यादीवरून चकलांबा पोलिस ठाण्यात विष्णू कदम याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेनंतर तो फरार होता..\rदरम्यान, संशयित विष्णू कदम दोन दिवस गावशिवारात फिरत असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. असे असताना त्याला पोलिसांनी ताब्यात का घेतले नाही? त्याला वेळीच ताब्यात घेतले असते तर त्याचा जीव वाचला असता आणि पत्नीच्या हत्येमागील कारणांचाही उलगडा झाला असता, अशी चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. या प्रकरणातील पोलिसांच्या शोधमोहीम आणि तपास प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.