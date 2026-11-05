Shirur Voter List: शिरूरच्या मतदारयादीत कथित बोगस नोंदणीचा आरोप; १६ दिवसांत ६२५ अर्ज, २८७ अर्जदार बाहेरगावचे असल्याचा दावा

बीड: शिरूर शहरातील आगामी नगरपंचायत निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारयादीतील कथित बोगस मतदारांचा महाघोटाळा समोर आला आहे. अवघ्या सोळा दिवसांत तब्बल ६२५ नवीन मतदार नोंदणी अर्ज दाखल झाले असून, त्यातील २८७ अर्जदार थेट शिरूर शहराबाहेरील रहिवासी असल्याचा स्फोटक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवक प्रदेशाध्यक्ष महेबुब शेख यांनी केला आहे. बोगस आधारकार्ड, रेशनकार्ड आणि पीटीआरच्या जोरावर बाहेरगावच्या व्यक्तींची नावे मतदारयादीत घुसवण्याचा हा कुटिल डाव असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त करत प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...शिरूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या तडाखेबंद पत्रकार परिषदेत महेबुब शेख यांनी निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. १ ते १६ ऑक्टोबर या अवघ्या १६ दिवसांत ६२५ अर्ज दाखल होणे आणि त्यातील २८७ जण शिरूरचे मूळ रहिवासी नसणे, ही साधी बाब नसून मोठे षडयंत्र असल्याचा दावा त्यांनी केला. केवळ ऑनलाईन अर्ज स्वीकारून कागदपत्रांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी न करता काम करणाऱ्या प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. .या संपूर्ण प्रकरणावरून त्यांनी तहसीलदार घोळवे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर सवाल उपस्थित केले. प्रशासकीय यंत्रणा आमदार सुरेश धस यांच्या दबावाखाली काम करत आहे का? तहसीलदार घोळवे यांची भूमिका निष्पक्ष आहे का? अशी तोफ डागत त्यांनी संबंधित अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. १६ ऑक्टोबरनंतर दाखल झालेल्या अर्जांची आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्यांची माहिती लपवून पारदर्शकतेला हरताळ फासला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..\rनिवडणुकीत एक-दोन मतांचे काय महत्त्व असते, हे सांगताना शेख म्हणाले की, चुकीच्या पद्धतीने बाहेरगावच्या लोकांची नावे यादीत आल्यास स्थानिक जनतेच्या मतांच्या अधिकारावर मोठा अन्याय होईल. त्यामुळे बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) आणि संबंधित यंत्रणेच्या भूमिकेची कसून चौकशी झाली पाहिजे. प्रत्येक अर्जाची मूळ कागदपत्रांसह आणि प्रत्यक्ष घराघरांवर जाऊन पडताळणी करावी, अशी तडाखेबंद मागणी त्यांनी केली. या कथित गैरप्रकाराची तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे, अन्यथा गांधीजींच्या सत्याग्रहापासून भगतसिंगांच्या संघर्षापर्यंतचा मार्ग अवलंबत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा महेबुब शेख यांनी प्रशासनाला दिला. .Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...चुकीच्या पद्धतीने एकही बोगस मतदार नोंदवू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र म्हस्के, प्रवक्ते शिवराज बांगर, के. के. वडमारे यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या गंभीर आरोपांमुळे आता राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून प्रशासनाची नेमकी काय भूमिका असणार, याकडे संपूर्ण शिरूरकरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.