शेंदूरवादा : दुष्काळी परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहासाठी विविध भागांतून आलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने गंगापूर तालुक्यातील मुक्तेश्वर शुगर मिल येथे ३२५ कुटुंबांना किराणा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी (ता. २४) शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश पवार यांच्या हस्ते या साहित्याचे वितरण करण्यात आले..दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबांना रोजगार आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव सोडून ऊसतोडणीच्या कामासाठी स्थलांतर करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना दैनंदिन गरजांसाठी मदत देऊन सहकार्य करावे, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. या वेळी मुक्तेश्वर शुगर मिल येथे दाखल झालेल्या ३२५ कुटुंबांना किराणा साहित्याच्या स्वरूपात मदत देण्यात आली.या वेळी शेंदूरवादा विभागप्रमुख तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक ताराचंद शेषराव दुबिले, सदस्य समीर पठाण, सखाराम मोरे, किशोर व्यवहारे, विजय शिंदे, नामदेव गवांदे, गणेश सुकासे, दिगंबर काळे, माधव निकम, गणेश भावले, गोरखनाथ बनकर, विजय पवार, कृष्णा जाधव, शिवदास पवार, आदी उपस्थित होते..ऊसतोडणीसाठी विविध भागांतून आलेल्या कामगारांचे कष्ट मोठे आहेत. आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून ते ऊसतोडणीचे काम करतात. दुष्काळी परिस्थितीत अशा कुटुंबांना मदतीचा हात देणे ही सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्यांचे अभिनंदन, किराणा साहित्याच्या वाटपामुळे या कुटुंबांना काही प्रमाणात नक्कीच दिलासा मिळेल. - नंदकुमार कुंजर (मुख्य शेतकी अधिकारी मुक्तेश्वर शुगर मिल).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.