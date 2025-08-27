Deglur News : अखेर शिवम लगडेची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज थांबली

देगलूर - तालुक्यातील कावळगाव येथील रहिवाशी व मानव्य विकास विद्यालयात इयत्ता सहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या शिवम बसवेश्वर लगडे (१२ वर्ष) याची ९ दिवस मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज मंगळवारी ता. २६ ऑगस्ट रोजी थांबली..शिवम लगडेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. नांदेडच्या विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात त्याला १८ ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आले होते .तालुक्यातील मौजे कारेगाव हे शिवम लगडे याचे आजोळ होय. ता. १८ ऑगस्ट रोजी पहाटे ५.३० वाजता अंघोळीचे गरम पाणी त्याच्यावर व त्याच्या आईच्या अंगावर पडल्याने शिवम ८० % तर त्याची आई ४० % भाजली होती. त्या दोघांनाही खाजगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते..मात्र, त्यांची प्रकृती गंभीर बनत गेल्याने त्यांना नांदेडच्या विष्णुपुरी येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सलग ९ दिवस मृत्यूशी त्याची झुंज सुरूच होती. मात्र मंगळवारी सायंकाळी अखेर शिवम ने शेवटचा श्वास घेतला. तर त्याच्या आईवर अजूनही उपचार सुरू आहेत.आईवर उपचार चालू असल्याने शिवमच्या मृत्यूची बातमी न सांगता शिवमवर मंगळवारी सायंकाळी कावळगाव येथे शोकाकुल वातावरणात अंतिम संस्कार करण्यात आले..मानव्य विकास विद्यालयामध्ये श्रद्धांजलीशिवम च्या निधनाची बातमी कळताच मानव्य विकास विद्यालयामध्ये शोकसभा घेण्यात येऊन त्यामध्ये शिवम लगडे ला श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते. इयत्ता सहावी मध्ये शिकणारा शिवम अतिशय चंचल मनमिळाऊ हुशार मुलगा म्हणून तो परिचित होता.शिवमच्या निधनाने शाळेत शोककळा पसरली आहे. शिवम याच्या पश्चात आई-वडील, एक मोठी बहीण असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.