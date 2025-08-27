मराठवाडा

Deglur News : अखेर शिवम लगडेची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज थांबली

अंघोळीचे गरम पाणी शिवमवर व त्याच्या आईच्या अंगावर पडल्याने शिवम ८० % तर त्याची आई ४० % भाजली होती.
shivam lagade
shivam lagadesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देगलूर - तालुक्यातील कावळगाव येथील रहिवाशी व मानव्य विकास विद्यालयात इयत्ता सहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या शिवम बसवेश्वर लगडे (१२ वर्ष) याची ९ दिवस मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज मंगळवारी ता. २६ ऑगस्ट रोजी थांबली.

Marathwada
death
children

