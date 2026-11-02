मराठवाडा

MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी..

MPSC Success Story Farmer Family Son Reaches DySP Rank: खाकी वर्दीचे स्वप्न सोडले नाही! PSI, नायब तहसीलदारपदानंतर शिवप्रसाद पारवेंची DySP पदापर्यंत मजल
Farmer Son Shivprasad Parve Reaches DySP Rank From PSI and Naib Tehsildar Through Hard Work and Determination

Farmer Son Shivprasad Parve Reaches DySP Rank From PSI and Naib Tehsildar Through Hard Work and Determination

sakal

Sudhir Jadhav
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सातारा : परिस्थिती कितीही आव्हानात्मक असली, तरी मनात ध्येय निश्चित असेल आणि त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची तयारी असेल, तर यशाचा मार्ग नक्की सापडतो. जालना जिल्ह्यातील बदापूर गावचे सुपुत्र शिवप्रसाद नानासाहेब पारवे यांनी आपल्या प्रवासातून हेच सिद्ध केले आहे. अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या या तरुणाने स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून एकापाठोपाठ एक यश संपादन करत आता पोलीस उपअधीक्षक (DySP) पदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांचा हा प्रवास ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी प्रेरणेचा नवा अध्याय ठरत आहे.

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