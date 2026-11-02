MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी..

सातारा : परिस्थिती कितीही आव्हानात्मक असली, तरी मनात ध्येय निश्चित असेल आणि त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची तयारी असेल, तर यशाचा मार्ग नक्की सापडतो. जालना जिल्ह्यातील बदापूर गावचे सुपुत्र शिवप्रसाद नानासाहेब पारवे यांनी आपल्या प्रवासातून हेच सिद्ध केले आहे. अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या या तरुणाने स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून एकापाठोपाठ एक यश संपादन करत आता पोलीस उपअधीक्षक (DySP) पदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांचा हा प्रवास ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी प्रेरणेचा नवा अध्याय ठरत आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.शिवप्रसाद पारवे यांनी २०१५ मध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. स्पर्धा परीक्षेचा प्रवास सोपा नसतो. त्यात सातत्य, संयम आणि मेहनतीची कसोटी लागते. मात्र, त्यांनी ध्येयापासून लक्ष विचलित होऊ दिले नाही. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि सर्वप्रथम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून त्यांची पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदावर निवड झाली..२०१६ ते २०१९ या काळात त्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून सेवा बजावली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक पदावर काम करण्याची संधीही त्यांना मिळाली. २०२० मध्ये त्यांची नायब तहसीलदारपदी निवड झाली. एकापाठोपाठ मिळणाऱ्या या संधी त्यांच्या मेहनतीची पावती होत्या. मात्र, त्यांच्या मनात एक स्वप्न कायम होते, ते म्हणजे पोलीस अधिकारी होण्याचे. आहे..पद मिळाले, पण स्वप्नाचा ध्यास कायम!पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम केल्यानंतरही शिवप्रसाद यांनी मोठे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवले. नायब तहसीलदार म्हणून जबाबदारी सांभाळत असतानाही पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न त्यांनी सोडले नाही. अखेर सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवले आणि पोलीस उपअधीक्षक (DySP) पदापर्यंत पोहोचण्याचा टप्पा गाठला.सध्या ते बुलढाणा येथे नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत आहेत. एका पदावर समाधान न मानता स्वतःचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवणाऱ्या शिवप्रसाद यांची ही कामगिरी विशेष ठरते..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.ग्रामीण तरुणांसाठी प्रेरणेचा आदर्शशेतकरी कुटुंबातून आलेल्या शिवप्रसाद पारवे यांचा प्रवास केवळ पद मिळवण्यापुरता मर्यादित नाही. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी कुटुंबातील तरुणांसाठी तो आशेचा किरण आहे. परिस्थितीपेक्षा जिद्द मोठी असते आणि एकदा ठरवलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर यशाची शिखरे गाठता येतात, याची जाणीव त्यांच्या यशातून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.