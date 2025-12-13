मराठवाडा

Shivraj Patil Chakurkar: ज्येष्ठ कौटुंबिक मार्गदर्शक

Key Constitutional Roles and National Contributions: शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनाने सुसंस्कृत, अभ्यासू आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा एक तेजस्वी अध्याय संपला. त्यांचे कार्य आणि विचार आजही राजकीय पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरतात.
Shivraj Patil Chakurkar

Shivraj Patil Chakurkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमित देशमुख

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनाने वृत्त दुःखद, मनाला वेदना देणारे आहे. त्यांच्या निधनामुळे आपण सुसंस्कृत, पारदर्शक, बद्धिवंत, अभ्यासू, गांधीवादी, चारित्र्यसंपन्न, शिस्तप्रिय, ऋषितुल्य नेतृत्व गमावले आहे. ज्येष्ठ कौटुंबिक मार्गदर्शक गमावल्याची माझी भावना आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Latur
Amit Deshmukh
political
Maharashtra Politics
Indian democracy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com