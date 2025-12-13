Shivraj Patil Chakurkar: ज्येष्ठ कौटुंबिक मार्गदर्शक

अमित देशमुखकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनाने वृत्त दुःखद, मनाला वेदना देणारे आहे. त्यांच्या निधनामुळे आपण सुसंस्कृत, पारदर्शक, बद्धिवंत, अभ्यासू, गांधीवादी, चारित्र्यसंपन्न, शिस्तप्रिय, ऋषितुल्य नेतृत्व गमावले आहे. ज्येष्ठ कौटुंबिक मार्गदर्शक गमावल्याची माझी भावना आहे..केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभेचे सभापती, पंजाब राज्याचे राज्यपाल म्हणून चाकूरकर यांनी केलेले कार्य आणि महत्त्वाच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे देशात आदरणीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. त्याअगोदर आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, खासदार, विविध खात्यांचे केंद्रीय मंत्री, लोकसभेत उपसभापती म्हणून त्यांनी केलेले कार्य आणि घेतलेले निर्णय ऐतिहासिक ठरले..Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!.राजकीय क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक पिढीसाठी त्यांचे कार्य मार्गदर्शक ठरणारे आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या समयसूचकतेची एक आठवण सर्वजण आवर्जून सांगतात. विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज सुरू असताना थोर समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण गेल्याची माहिती कोणी तरी सभागृहात सांगितली. .त्यामुळे सभागृह तहकुब करण्याची विनंती अनेक सदस्यांनी केली. मात्र, खात्रीशीर माहिती आल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज थांबवता येणार नाही, असे चाकूरकरांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी जसलोक रुग्णालयात दूरध्वनी करून यासंदर्भात विचारणा केली. त्यावेळी त्यांना जयप्रकाशजी नारयण यांची प्रकृती ठीक असल्याचे समजले. त्यानंतर चाकूरकरांनी ही माहिती सभागृहात देऊन नियमित कामकाज सुरू ठेवले..थेट प्रक्षेपणाचा निर्णय महत्त्वाचालोकसभा सभापती असताना त्यांनी संसदेच्या कामकाजाचे दूरदर्शनवर थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय घेतला. आपले प्रतिनिधी सभागृहात जाऊन कसे कामकाज करतात, देशाच्या विकासाची धोरणे ठरवताना ते आपले विचार कसे व्यक्त करतात हे मतदारांना पाहता यावे यासाठी त्यांनी घेतलेला हा निर्णय देशहिताच्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त ठरला आहे. या थेट प्रक्षेपणामुळे सभागृहात कधीही न बोलणारे लोकप्रतिनिधी बोलू लागले आहेत. खरे तर लोकशाही व्यवस्थेत एक प्रकारची क्रांतीच त्या निर्णयामुळे झाली..स्नेहाचे कौटुंबिक संबंधसुप्रसिद्ध विधिज्ञ म्हणून त्यांची ख्याती होती. लातूरचे नगराध्यक्ष म्हणून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. शिवछत्रपती वाचनालय, असो की इतर शहर विकासाच्या दूरदृष्टीतून राबवलेले प्रकल्प असोत त्यातून त्यांच्या कार्याच्या पाऊलखुणा आजही प्रेरणादायी ठरतात. लातूर मतदारसंघातून ते आमदार म्हणून निवडून आले आणि महाराष्ट्राला धुरंदर, अभ्यासू, शिस्तप्रिय नेतृत्वाची ओळख झाली..विधानसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा सभापती म्हणून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची आदरपूर्वक होणारी चर्चा आजही ऐकायला मिळते. वास्तविक, शिवराज पाटील चाकूरकर, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि विलासराव देशमुख यांच्यामुळे लातूरची देश पातळीवर ओळख निर्माण झाली. या तिन्ही नेत्यांचा सुसंस्कृत राजकारणामुळे या जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळाली. चाकूरकरांच्या प्रेरणेतूनच विलासराव देशमुख यांचा राजकारणात, समाजकारणात प्रवेश झाला. त्यामुळे चाकूरकर आणि देशमुख कुटुंबीयांचे कायमचे स्नेहाचे कौटुंबिक संबंध राहिले, ते कायम आहेत..मार्गदर्शनपर आशीर्वाद पाठीशीलातूर मतदारसंघातून विधानसभेत मी निवडून आल्यानंतर अनेक प्रसंगांत चाकूरकरांचे मार्गदर्शनपर आशीर्वाद मिळाले. जेव्हा जेव्हा त्यांची भेट झाली ती अविस्मरणीय राहिली. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने, राजकीय-सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहेच, सोबतच चाकूरकर आणि देशमुख कुटुंबांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. चाकूरकर यांना विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजली..Shivraj Patil Chakurkar: राजकारणातील पितृतुल्य नेतृत्व.शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी राजकीय पटलावर राज्य व देश पातळीवर विविध पदांवर कार्य केले. महत्त्वाच्या क्षणी अनेक निर्णय घेतले. त्यातून त्यांची आदरणीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून देशभर ओळख निर्माण झाली होती. राजकीय क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक पिढीसाठी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व कार्य मार्गदर्शक ठरणारे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.