Shivraj Patil Chakurkar: राजकारणातील पितृतुल्य नेतृत्व

निजामाच्या राजवटीत मागासलेपणाचा ठसा उमटलेल्या मराठवाड्याला नवी दिशा देण्यासाठी, प्रगतिपथावर नेण्यासाठी या भागातील काही महान रत्नांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय गृहमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण, डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर, विलासराव देशमुख व गोपीनाथ मुंडे यांची नावे प्राधान्याने घ्यावी लागतील..गेल्या दोन दशकांत यापैकी तिघांनी ईहलोकाचा निरोप घेतला, आणि आज शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनाची मन सुन्न करणारी बातमी आली. माझ्यावर पितृवत प्रेम करणाऱ्या शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या असंख्य आठवणींना उजाळा देत त्यांना अत्यंत जड अंतःकरणाने ही शब्दरूपी श्रद्धांजली अर्पण करतो आहे..Karad Politics: 'जनतेसमाेर मांडले शहराच्या विकासाचे व्हिजन'; कऱ्हाडला नगराध्यक्षपदाचे नऊही उमेदवार एकाच व्यासपीठावर.मोठ्या पदांवर उल्लेखनीय कार्य१२ ऑक्टोबर १९३५ ला जन्मलेल्या डॉ. शिवराज पाटील यांनी राजकीय कारकिर्दीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केले. १९६६ मध्ये वयाच्या ३१ व्या वर्षी लातूर नगराध्यक्षपदावरून सुरू झालेली त्यांची कारकीर्द पंजाबच्या राज्यपालपदापर्यंत पोचली. १९७२ ते १९८० या काळात त्यांनी विधानसभेच्या लातूर मतदारसंघाचे नेतृत्व केले. याच काळात विधानसभेचे उपाध्यक्ष व त्यानंतर अध्यक्ष होण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला. १९८० मध्ये त्यांनी लोकसभेची लातूर मतदारसंघातून निवडणूक लढविली. २००४ पर्यंत ते सतत सहा वेळेस विजयी झाले..२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्यावर देशाच्या गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. या कालावधीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय वाणिज्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. लोकसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षपद आदी पदांवर काम करण्याचा मोठा अनुभव त्यांना मिळाला. याच काळात लोकसभेचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवरून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतला व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली..राजकीय जीवनाच्या उत्तरार्धामध्ये पंजाबचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम पाहिले. २०१५ पासून ते सक्रिय राजकारणापासून दूर राहिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात अनेक चढ-उतार आले. मात्र, ते कधीच नकारात्मक भूमिकेत गेले नाहीत. उलटपक्षी राष्ट्र प्रथम या भूमिकेतून समाजाला दिशा देण्याचे काम ते कायम करत राहिले. जवळपास पाच दशकांची त्यांची राजकीय कारकीर्द निष्कलंक राहिली..शिस्त, नम्रता, समर्पणाचे प्रतीकराज्य व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण पदे भूषवली. मात्र, त्यांना कधीही अहंभाव साधा स्पर्श सुद्धा करू शकला नाही. शिस्त, नम्रता, साधनशुचिता व समर्पणाचे ते प्रतीक होते. त्यांच्या विनम्रतेचे व सौजन्याचे दाखले अनेकजण देत असतात. माझ्यासारखा एखादा कनिष्ठ सहकारी जरी भेटीला गेला तरी त्याला निरोप देण्यासाठी स्वतः बाहेर येण्याचे मोठेपण त्यांच्याकडे होते. विशेष म्हणजे सहकार्यासाठी ते नेहमीच तत्पर असायचे. त्यांच्या या स्वभावाचा प्रत्यक्ष अनुभव मी अनेकदा घेतला आहे..असे जडले बंधुत्वाचे नातेमाझे वडील डॉ. शंकरराव चव्हाण व डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्यात बंधुत्वाचे नाते होते. दोघांची सार्वजनिक कारकीर्द साधारणतः १०-१५ वर्षांच्या अंतराने सुरू झाली. मात्र, त्यात संयोगाने अनेक साम्य होते. कदाचित त्यामुळेच दोघांचे एक वेगळे नाते होते व आज पुढच्या पिढीतही ते नाते तसेच जपले गेले आहे. दोघांच्याही राजकीय जीवनाची सुरवात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून झाली. डॉ. शंकरराव चव्हाण हे तत्कालीन नांदेड नगरपालिकेचे अध्यक्ष म्हणून काम करू लागले. .दशकभराचा कालावधी लोटल्यानंतर शिवराज पाटील चाकूरकर यांनाही लातूरच्या तत्कालीन नगरपालिकेचे अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मिळाला. दोघेही आपली कामाची शैली व जनतेप्रती समर्पणाच्या भावनेमुळे लोकप्रिय होते व त्यांना राज्यात व देशात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली. विनम्रता, अभ्यासूवृत्ती, इतरांविषयी आदरभाव, कामाप्रती असलेले समर्पण व मराठवाड्याच्या विकासासाठीचा आग्रह असे अनेक समान गुण त्यांच्यात होते. दोघांनीही वैयक्तिक कामांपेक्षा सार्वजनिक कामांवर अधिक भर दिला..अनुवादकाची भूमिका संस्मरणीयविशेष म्हणजे दोघांचेही आध्यात्मिक गुरू श्री सत्यसाईबाबा हेच होते. त्यांच्या संस्कारांमुळे त्यांच्या सामाजिक जाणिवा अधिक संवेदनशील झाल्या व त्यातूनच त्यांनी समाजासाठी केलेले काम मराठवाडा कधीच विसरू शकणार नाही. डॉ. शंकरराव चव्हाण व डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर दोघेही गुरूबंधू असल्यामुळे चव्हाण व चाकूरकर परिवाराचे घनिष्ट संबंध निर्माण झाले. आमचे आई-वडील व चाकूरकर कुटुंबाची एकमेकांविषयी असलेली आपुलकीची भावना सदैव कायम राहिली. दोघांनीही त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरवात त्यांची कर्मभूमी असलेल्या जिल्ह्यातूनच केली..डॉ. शंकरराव चव्हाण जेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात असत तेव्हा त्यांच्या प्रचारासाठी डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर आवर्जून येत असत; तर डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या प्रचारासाठी डॉ. शंकरराव चव्हाण लातूरला आवर्जून हजेरी लावायचे. यावरून या दोन परिवारात असलेले घट्ट नाते अधोरेखित होते. श्री सत्यसाईबाबा यांच्या सत्संगाचा भव्य दिव्य कार्यक्रम नांदेड येथील गुरू गोविंदसिंगजी स्टेडियमवर घेण्यात आला होता. त्यावेळी श्री सत्यसाईबाबा यांनी आपले आध्यात्मिक व्याख्यान त्यांच्या मातृभाषेत म्हणजेच तेलुगूतून केले. स्वामीजींचे व्याख्यान सुरू असतानाच डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी त्याचे संपूर्ण भाषांतर केले होते. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या विनंतीला मान देऊन डॉ. शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी अनुवादकाची भूमिका पार पाडल्याचा हा प्रसंग अनेकांच्या मनात कायमचा कोरला गेला..टुडे पान एकसाठी रविंद्र चव्हाण-उदय सामंत बातमी.अशा या पितृतुल्य मार्गदर्शकाचे आपल्यातून जाणे ही संपूर्ण महाराष्ट्राची विशेषतः मराठवाड्याची कधीही न भरून निघणारी हानी आहे. चव्हाण कुटुंबासाठी सुद्धा हे मोठे नुकसान आहे. त्यांनी दिलेली सचोटी व जनकल्याणाच्या राजकारणाचा वसा पुढे चालवणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार आहे.. 