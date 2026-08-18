मराठवाडा

Parola News: ग्रामसभेतील गोंधळानंतर ग्रामसेवकाचा हृदयविकाराने मृत्यू; सहा जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा, एकाला अटक

Gram Sabha Chaos Leaves Gramsevak Dead Six Booked One Arrested: ग्रामसभेतील गोंधळ, मारहाणीमुळे ग्रामसेवकाचा मृत्यू; सहा जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा, संघटनांकडून कठोर कारवाईची मागणी
Maharashtra Gram Sabha Row Turns Fatal Gramsevak Dies Of Heart Attack Six Accused Booked One Arrested In Shivre Digar

Maharashtra Gram Sabha Row Turns Fatal Gramsevak Dies Of Heart Attack Six Accused Booked One Arrested In Shivre Digar

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सकाळ डिजिटल टीम
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शिवरेदीगर: ता.पारोळा येथे ता.१७ रोजी झालेल्या ग्रामसभेच्या गोंधळामुळे ग्रामसेवक यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांच्या मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी शिवरे दीगर येथील सहा जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एका आरोपीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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