Parola News: ग्रामसभेतील गोंधळानंतर ग्रामसेवकाचा हृदयविकाराने मृत्यू; सहा जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा, एकाला अटक

शिवरेदीगर: ता.पारोळा येथे ता.१७ रोजी झालेल्या ग्रामसभेच्या गोंधळामुळे ग्रामसेवक यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांच्या मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी शिवरे दीगर येथील सहा जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एका आरोपीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.यावेळी पारोळा पोलिसात सुनील पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार ता.१७ रोजी सकाळी शिवरे दिगर येथे ग्रामपंचायत ची ग्रामसभा होती. सदर ग्रामसभा सुरू असताना सभेदरम्यान गावातील श्याम प्रकाश पाटील, ज्ञानेश्वर अशोक पाटील, राहुल वाल्मीक पाटील, गोरख सयाजी पाटील, ज्ञानेश्वर बापू पाटील, भूषण सरदार हे ग्रामसभेदरम्यान मध्ये उभे राहून गोंधळ घालत होते..यावेळी मुतारीच्या कामा संदर्भात वरील आरोपींनी ग्रामसेवक पी एन पाटील यांच्यावर आरोप केले. यावेळी ग्रामसेवक यांनी आपली बाजू मांडली मात्र वरील सहा आरोपींनी ग्रामसेवक यांना घेरले खुर्चीवर बसवत छातीवर बुक्का मारला. त्याच्या आजार बाबत कोणतीही काळजी न घेता गोंधळ घालून त्याचे मागे पडून त्यांचा हृदयविकाराचा झटक्यास व मरणास वरील आरोपी कारणीभूत आहे. याबाबत पारोळा पोलिसात सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक योगेश महाजन करीत आहे..संघटनेची आक्रमक भूमिकाग्रामसभेच्या गोंधळामुळे ग्रामसेवकाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. अशी भूमिका ग्राम महसूल अधिकारी संघटनेने घेतली.ता.१७ रोजी ग्राम महसूल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तसेच जिल्हा व तालुका पदाधिकारी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करा आरोपींवर कारवाईची मागणी लावून धरली होती. तसेच बराच वेळ पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडला होता. यावेळी आरोपी ज्ञानेश्वर अशोक पाटील यांना अटक करण्यात आली आहे..ग्रामसभेच्या गोंधळामुळे ग्रामसेवक यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ग्राम महसूल संघटनेचे राज्याध्यक्ष संजूजी निकम यांनी पारोळा पंचायत समिती आवारात सर्व आरोपींना अटक करा अशी आपली भूमिका मांडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे यांच्यासह राज्य व जिल्ह्यातील ग्राम महसूल अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..आरोपींना कठोर शिक्षा करा - राजपूत करणी सेनाझालेली घटना अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. ग्रामसेवक पी एन पाटील हे प्रामाणिक व शिस्तप्रिय ग्राम महसूल अधिकारी होते. त्यांची एनजीओ प्लास्टिक झाली असताना त्यांच्या आजाराबाबत कोणती काळजी न घेता गोंधळ घातला गेला .त्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यात त्यांचा जीव गेला. त्यामुळे आरोपींना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कोअर कमिटी अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी केली. यावेळी भुसावळ,पारोळा व इतर तालुक्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने देखील आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. तालुक्यातील सरपंच व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या आदेशान्वये पोलिस उपअधीक्षक सुनील पाटील, पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक योगेश महाजन, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अशोक पिंपळे,उपनिरीक्षक विजय भोंबे, उपनिरीक्षक अमोल दुकडे, उपनिरीक्षक राजेंद्र कोठावदे,व पोलीस कर्मचारी हे लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.