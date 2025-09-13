मराठवाडा

Beed Crime: बीडच्या परळीमध्ये धक्कादायक घटना! पोट फाडून पत्नीचा खून; नेमकं काय घडलं?

Parli News: डाबी येथील तुकाराम मुंडे यास दारूचे व्यसन आहे. त्यामुळे पती-पत्नीमध्ये सतत वाद व्हायचे. या दांपत्यास दोन मुले व मुलगी अशी अपत्ये आहेत.
बीड: मद्यपी पतीने चक्क पोट फाडून पत्नीचा खून केला. तीन लेकरांची आई पतीच्या रागाचा बळी ठरली. परळी तालुक्यातील डाबी गावात ही घटना शनिवारी (ता. १३) सकाळी उघडकीस आली. शोभा तुकाराम मुंडे (वय ३७) असे मृत महिलेचे नाव आहे.

