Sukhapuri Crime : धक्कादायक! झोपेत असताना कुऱ्हाडीने वार करून खून; रुई गावात खळबळ

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रुई येथे झोपेत असलेल्या व्यक्तीचा कुऱ्हाडीने वार करून निर्घृण खून करण्यात आल्याची घटना आज (दि. ९ एप्रिल) सकाळी उघडकीस आली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मृत व्यक्तीचे नाव दिलीप धुराजी राजगुरू असे असून ते रुई येथील रहिवासी होते. प्राथमिक माहितीनुसार, सध्या वाढलेल्या उष्णतेमुळे ते नेहमीप्रमाणे आपल्या घराच्या छतावर झोपले होते. याच संधीचा फायदा घेत अज्ञात हल्लेखोराने मध्यरात्रीच्या सुमारास छतावर जाऊन त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.हल्लेखोराने धारदार कुऱ्हाडीने त्यांच्या गळ्यावर, तोंडावर आणि छातीवर गंभीर वार केले. या हल्ल्यात ते जागीच मृत्युमुखी पडल्याचे सांगितले जात आहे. सकाळी ही घटना उघडकीस येताच गावात एकच खळबळ उडाली आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थांनी घटनास्थळी गर्दी केली.घटनेची माहिती मिळताच तीर्थपुरी पोलीस ठाण्याचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिद्धेश्वर धुमाळ यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तसेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैशाली पवार, जमादार नारायण माळी, पोलीस कर्मचारी शिंदे, पवार यांच्यासह फॉरेन्सिक पथकाने पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले..पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला असून तो पुढील तपासासाठी तीर्थपुरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, हा खून नेमका कोणत्या कारणातून झाला, यामागे वैयक्तिक वाद, जुनी वैरभावना किंवा अन्य कोणता मुद्दा आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. अज्ञात आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक कार्यरत असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तसेच स्थानिकांकडून माहिती गोळा करण्यात येत आहे..या घटनेमुळे रुई गावासह संपूर्ण सुखापुरी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांनी पोलिसांकडून लवकरात लवकर आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, लवकरच या प्रकरणातील अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.