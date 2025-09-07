Latur Crime: उदगीरमध्ये अनैतिक संबंधातून ४५ वर्षीय तरुणाचा खून; दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल

उदगीर, (जि.लातुर) : नेत्रागाव शिवारात रस्त्यालगत मृतावस्थेत सापडलेल्या ४५ वर्षीय तरुणाच्या मृत्यूमागे खूनाचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दोन आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पिटू उर्फ महादेव कोंडीबा गायकवाड (वय ४५) रा. डोंगरगाव ता. शिरूर अनंतपाळ, ह.मु. समतानगर, उदगीर असे मृताचे नाव असून, त्याचा मृतदेह शनिवारी (ता.६) रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास नेत्रागाव-उदगीर रोडवर समतानगरजवळ पश्चिमेस सापडला होता..आरोपींनी संगनमत करून अनैतिक संबंधातून उद्भवलेल्या कारणावरून महादेव गायकवाड याच्या डोक्यात व छातीत जबर मारहाण करून त्याचा खून केला..त्यानंतर त्याचे प्रेत नेत्रागाव शिवारातील रस्त्यावर फेकून दिले अशी फिर्याद मृताचा भाऊ हाणमंत कोंडीबा गायकवाड (वय ६९) रा. डोंगरगाव, ता. शिरूर अनंतपाळ यांनी फिर्याद दिल्यानुसार आरोपी सुनिता मधूकर पोरखे (रा. समतानगर, उदगीर), अंबादास प्रकाश बिरादार, रा. येणकी, ता. उदगीर या दोघांवर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Crime: मित्रासाठी सापळा रचला, पण स्वत:च अडकला; आरडीएक्ससह दहशतवादी हल्ला करणार असल्याचा कॉल तरुणाने का केला? सत्य समोर.या घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन भातलवंडे, पोलीस निरीक्षक राजकुमार पुजारी यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री देवकत्ते हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.