मराठवाडा

Latur Crime: उदगीरमध्ये अनैतिक संबंधातून ४५ वर्षीय तरुणाचा खून; दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल

Crime News: उदगीर तालुक्यातील नेत्रागाव शिवारात सापडलेल्या मृतदेहामागे खुनाचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. पोलिसांनी दोन आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
युवराज धोतरे
उदगीर, (जि.लातुर) : नेत्रागाव शिवारात रस्त्यालगत मृतावस्थेत सापडलेल्या ४५ वर्षीय तरुणाच्या मृत्यूमागे खूनाचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दोन आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

