Georai Crime : धक्कादायक! चार महिन्याच्या चिमुकल्याची हत्या करून वडिलांनी गळफास घेऊन संपविले जीवन

गेवराई - चार महिन्याच्या चिमुकल्यास पाणी भरलेल्या टाकीत टाकून वडिलांनी देखील गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना आज शुक्रवारी पहाटे गेवराईतील तलवाडा पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात घडली असून, या घटनेचे कारण आद्याप समोर आले नसले तरी दुर्दैवी घटनेमुळे गेवराई तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..अमोल हौसराव सोनवणे (वय-३०) रा. तलवाडा (रामनगर) ता. गेवराई, जि. बीड असे या गळफास घेतलेल्या वडिलाचे नाव आहे.अमोल व त्याची पत्नी पायल सोनवणे या दोघात वाद झाल्याने या पती-पत्नीने चार दिवसापूर्वीच विष घेतले होते..दस-याच्या दिवशी ते उपचार करून गाव तलवाड्यात आले होते. अमोल याने चार महिन्याचा मुलगा यास पाण्याच्या टाकीत टाकून त्याची हत्या करून नंतर त्याने घराच्या बाहेरील आडूला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हा सर्व प्रकार झाला त्यावेळेस अमोल याची पत्नी पायल ही झोपेतच होती..सदरील धक्कादायक घटना शुक्रवारी पहाटे उघडकीस आली. या घटनेची माहीती मिळताच तलवाडा पोलीस ठाण्याचे एपीआय मनोज निलंगेकर, फौजदार कैलास अन्नलदास, बीट अंमलदार मोहसीन शेख, जमादार नारायण काकडे घटनास्थळावर दाखल होऊन घटनेचा रितसर पंचनामा करून मृत लहान चिमुकला व अमोल या दोघांचे मृतदेह तलवाड्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उत्तरीय तपासणीस पाठविण्यात आले.या घटनेचा तपास फौजदार कैलास अन्नलदास हे करत असून, या घटनेनेने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..