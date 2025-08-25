Georai Crime : किराण्याची उधारी का मागीतली म्हणून गेवराईच्या बंगाली पिंपळ्यात दुकानदाराला मारहाण; चौघांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

गेवराई- किराण्याची उधारी का मागीतली म्हणून दुकानदाराला धारधार शस्त्राने मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याची घटना रविवारी गेवराईतील बंगाली पिंपळ्यात घडली. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध चकलाबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आला असल्याची माहीती सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी दिली असून, जखमी दुकानदार याच्यावर बीडच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत..बंगाली पिंपळा (ता. गेवराई, जि. बीड) दादासाहेब बबनराव तळतकर हे रविवार (ता. २४) सकाळी साडेआठ वाजेच्या दरम्यान आपल्या किराणा दुकानात असताना सिद्धार्थ बंडु माने हा तेथे आला. त्याने पाण्याची बाटली मागितली असता दुकानदार तळतकर यांनी 'तुझ्या चुलत्याकडे माझी ९०० रुपयांची उधारी आहे, ती आधी जमा कर.' असे म्हणताच सिद्धार्थ माने संतापला..त्याने दुकानदार तळतकर यांना शिवीगाळ करून दुकानाबाहेर खेचले व चापट मारली. इतक्यात त्याचा चुलता सुधीर माने हा हातात धारदार `कत्ती घेऊन आला. दादासाहेब तळतकर मानेवर व कानामागे कत्तीने वार करून गंभीर दुखापत केली.या वेळी तळतकर यांचा भाऊ गणेश तळतकर याने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्याही उजवा हातावर कत्तीचा वार करून जखमी केले. भगवान माने याने लाकडी काठीने तळतकरच्या पाठीवर मारहाण केली, तर मधुकर (बंडु) माने हा लोखंडी कोयता घेऊन आला आणि शिवीगाळ करू लागला..गावातील काही नागरिकांनी मध्यस्थी करून दुकानदार तळतकर व त्याचा भाऊ यांना सोडवले. जखमींना तातडीने बीड येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी सिद्धार्थ बंडु माने, सुधीर भगवान माने, भगवान बापुराव माने आणि मधुकर उर्फ बंडू माने (सर्व रा. बंगाली पिंपळा) यांच्याविरुद्ध चकलांबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.