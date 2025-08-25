मराठवाडा

Georai Crime : किराण्याची उधारी का मागीतली म्हणून गेवराईच्या बंगाली पिंपळ्यात दुकानदाराला मारहाण; चौघांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

किराण्याची उधारी का मागीतली म्हणून दुकानदाराला धारधार शस्त्राने मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याची घटना रविवारी गेवराईतील बंगाली पिंपळ्यात घडली.
beating
beatingsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गेवराई- किराण्याची उधारी का मागीतली म्हणून दुकानदाराला धारधार शस्त्राने मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याची घटना रविवारी गेवराईतील बंगाली पिंपळ्यात घडली. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध चकलाबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आला असल्याची माहीती सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी दिली असून, जखमी दुकानदार याच्यावर बीडच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत.

Loading content, please wait...
crime
village
Beating
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com