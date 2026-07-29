Achalbet Guru Pournima: अचलबेट तीर्थक्षेत्रात गुरुपौर्णिमेनिमित्त भव्य गोल रिंगण; पाच पालख्यांच्या संगमाने तुकाई परिसर दुमदुमला

उमरगा (जि. धाराशिव): उमरगा तालुक्यातील कराळी शिवारातील अध्यात्माचे प्रमुख श्रद्धास्थान असलेल्या 'श्री क्षेत्र अचलबेट देवस्थान'च्या पायथ्याशी गुरुपौर्णिमेचे औचित्य साधून पार पडलेल्या नयनरम्य गोल रिंगण सोहळ्याने हजारो भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. टाळ-मृदंगाचा गजर आणि ' ज्ञानोबा - तुकोबा'च्या जयघोषात पार पडलेल्या या सोहळ्याने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता..पाच पालख्यांचे नयनरम्य आगमनगुरुपौर्णिमेनिमित्त औराद शहाजनी (जि. लातूर) येथून २७ जुलै रोजी निघालेली सद्गुरू उज्ज्वलानंद महाराज यांची पादुका, पालखी, रथ व दिंडी विविध गावांतील मुक्काम आणि कीर्तन सेवेनंतर बुधवारी (ता.२९) सांयकाळी अचलबेट पायथ्याशी दाखल झाली. त्याचबरोबर शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील बसवकल्याण तालुक्यातील एकंबा, उजळंब, नवचंदवाडी, फुलदरवाडी आणि मळगीवाडी या गावाच्या पालख्यांचे अचलबेट येथे आगमन झाले. महाराष्ट्र व कर्नाटकातील या एकूण पाच पालख्यांच्या अभूतपूर्व संगमाने सोहळ्याची शोभा द्विगुणित केली..असा रंगला 'गोल रिंगण' सोहळापाचही पालख्यांच्या आगमनानंतर सायंकाळी पाच वाजता गोल रिंगण सोहळ्याला प्रारंभ झाला. एका अश्वावर (घोड्यावर) चोपदार तर दुसऱ्या अश्वावर सद्गुरू उज्ज्वलानंद महाराजांच्या पादुका विराजमान होत्या. टाळ-मृदंगाचा कडकडाट, पताका धारी वारकरी आणि हजारो वैष्णवांच्या उपस्थितीत अश्वांनी गोल रिंगणात मारलेली दौड पाहताना उपस्थितांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. .मान्यवरांनी केले पालखीचे स्वागतविधानपरिषदेचे आमदार बसवराज पाटील यांनी अचलबेट येथे जाऊन दर्शन घेतले. या वेळी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रकाश आष्टे उपस्थित होते. दरम्यान तुरोरी येथे पालख्यांचे फटाक्यांची आतिषबाजी करून, पुष्पवृष्टी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अर्चना जाधव, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती युवराज जाधव, पंचायत समिती सदस्य तुकाराम जाधव, सरपंच मयुरी जाधव यांनी पुष्पहार अर्पण करून महाआरती केली. रिंगण सोहळ्यावेळी आमदार प्रविण स्वामी, जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा उषाताई गायकवाड, पंचायत समितीच्या सभापती अँड. आकांक्षा चौगुले, ज्योती ज्ञानराज चौगुले आदींची उपस्थिती होती..सांप्रदायिक परंपरेचा मोठा वारसाप्राचीन ऋषीमुणी आणि साधू-संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या कराळी-तुरोरी परिसरातील अचलबेट तीर्थक्षेत्राला वैकुंठवासी ह.भ.प. उज्ज्वलानंद महाराज यांच्या प्रदीर्घ तपश्चर्येचा वारसा लाभला आहे. महाराजांच्या आध्यात्मिक व सांप्रदायिक सेवेमुळे या देवस्थानचे स्थान महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात अत्यंत आदराचे आहे. सध्या परमार्थ प्रबोधन सांस्कृतिक सेवा मंडळाचे अध्यक्ष ह.भ.प. भीम महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ह.भ.प. हरी लवटे, संजय राठोड, राजेंद्र माळी, ज्ञानेश्वर माशाळकर, नरसिंग लवटे, पंडित मुळे, जनार्दन भोसले, राजू माळी, ईश्वर माळी, संदीप महाराज भोसगा, जनार्दन हेबाडे गुरुजी, बाळासाहेब मोरे, मोहन मोरे, अनिल पुजारी, श्री. फुलगावे आदी सेवेकरी व भक्तांच्या सहकार्याने देवस्थानचे धार्मिक व सामाजिक कार्य अविरत सुरू आहे. या भव्य सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाभागातून हजारो भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.