मराठवाडा

Achalbet Guru Pournima: अचलबेट तीर्थक्षेत्रात गुरुपौर्णिमेनिमित्त भव्य गोल रिंगण; पाच पालख्यांच्या संगमाने तुकाई परिसर दुमदुमला

गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने अचलबेट पायथ्याशी महाराष्ट्र-कर्नाटकातील पाच पालख्यांचा अभूतपूर्व संगम, टाळ-मृदंगाच्या गजरात गोल रिंगण सोहळ्याने हजारो वैष्णव भाविकांना भक्तीमय अनुभूती
Guru Pournima Gol Ringan Sohala

Guru Pournima Gol Ringan Sohala

Sakal

अविनाश काळे
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​उमरगा (जि. धाराशिव): उमरगा तालुक्यातील कराळी शिवारातील अध्यात्माचे प्रमुख श्रद्धास्थान असलेल्या 'श्री क्षेत्र अचलबेट देवस्थान'च्या पायथ्याशी गुरुपौर्णिमेचे औचित्य साधून पार पडलेल्या नयनरम्य गोल रिंगण सोहळ्याने हजारो भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. टाळ-मृदंगाचा गजर आणि ' ज्ञानोबा - तुकोबा'च्या जयघोषात पार पडलेल्या या सोहळ्याने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता.

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