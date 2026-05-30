Maharashtra Security Force: बेलगावच्या शेतकरी पुत्र शुभम मोताळे यांची महाराष्ट्र सुरक्षा बलात निवड

अशोक चांगलेसुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील बेलगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील सुपुत्र शुभम राजे सूर्यकांत मोताळे यांची महाराष्ट्र सुरक्षा बल (Maharashtra Security Force - MSF) मध्ये निवड झाल्याने गावासह संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत, जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर शुभम यांनी हे यश संपादन केले असून त्यांच्या या यशाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या शुभम यांनी लहानपणापासून शिक्षणासोबतच कुटुंबाच्या शेती व्यवसायातही हातभार लावला. शेतीतील चढ-उतार, आर्थिक मर्यादा आणि स्पर्धात्मक परीक्षांचे आव्हान यांचा सामना करत त्यांनी आपले ध्येय कायम ठेवले. शासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी सातत्याने अभ्यास, शारीरिक तयारी आणि मानसिक दृढता यावर भर दिला..महाराष्ट्र सुरक्षा बलातील भरती प्रक्रिया ही अत्यंत स्पर्धात्मक आणि कठीण मानली जाते. लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचण्या आणि इतर आवश्यक निकष यशस्वीपणे पूर्ण करून शुभम यांनी अंतिम निवड मिळवली. त्यांच्या या यशामुळे केवळ मोताळे कुटुंबाचाच नव्हे तर संपूर्ण बेलगाव गावाचा गौरव वाढला आहे..शुभम यांच्या निवडीची बातमी समजताच गावकऱ्यांनी, मित्रपरिवाराने आणि नातेवाईकांनी त्यांच्या घरी जाऊन अभिनंदन केले. अनेकांनी पुष्पगुच्छ देऊन तसेच पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनीही शुभम यांच्या यशाचे कौतुक करत हे यश इतर युवकांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले..आजच्या काळात ग्रामीण भागातील युवकांनी नोकरीसाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय सेवेकडे वळावे, असा संदेश शुभम यांच्या यशातून मिळत आहे. मेहनत, शिस्त आणि सातत्य यांची जोड दिल्यास कोणतेही ध्येय गाठता येते, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे..शुभम यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी तसेच विविध संस्थांनी त्यांचे अभिनंदन करून पुढील सेवाजीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सुरक्षा बलात सेवा बजावताना त्यांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडून गाव, तालुका आणि जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..शेतकऱ्याचा मुलगा महाराष्ट्र सुरक्षा बलात निवड होणे ही केवळ एका कुटुंबाची उपलब्धी नसून ग्रामीण भागातील युवकांच्या क्षमतेचे आणि कष्टाचे प्रतीक आहे. शुभम राजे सूर्यकांत मोताळे यांच्या या यशामुळे बेलगाव गावाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला असून त्यांचे यश अनेक तरुणांना नवी प्रेरणा देणारे ठरत आहे.