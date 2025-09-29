मराठवाडा

Siddheshwar Dam: ‘सिद्धेश्वर’चा वाढला विसर्ग नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Purana River Flood: सिद्धेश्वर धरणाचे १४ गेटद्वारे ५३ हजार १३९ क्युसेकने पूर्णा नदी पात्रात पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला. हा विसर्ग खडकपूर्णा व येलदरी धरणातून वाढल्यास सिद्धेश्वर धरणाचा विसर्ग अजून वाढण्याची शक्यता आहे.
Siddheshwar Dam

Siddheshwar Dam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोजेगाव : सिद्धेश्वर धरणाचे १४ गेटद्वारे ५३ हजार १३९ क्युसेकने पूर्णा नदी पात्रात पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला. हा विसर्ग खडकपूर्णा व येलदरी धरणातून वाढल्यास सिद्धेश्वर धरणाचा विसर्ग अजून वाढण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Hingoli
rain
water
dam
Flood Damage News
Damaged Crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com