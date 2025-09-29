Siddheshwar Dam: ‘सिद्धेश्वर’चा वाढला विसर्ग नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

गोजेगाव : सिद्धेश्वर धरणाचे १४ गेटद्वारे ५३ हजार १३९ क्युसेकने पूर्णा नदी पात्रात पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला. हा विसर्ग खडकपूर्णा व येलदरी धरणातून वाढल्यास सिद्धेश्वर धरणाचा विसर्ग अजून वाढण्याची शक्यता आहे. .त्यामुळे नदी काठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला. सिद्धेश्वर धरणाचा विसर्ग वाढल्यामुळे नदी काठच्या गावातील शेतीत पाणी शिरल्याने काढणीस आलेली सोयाबीन पीक पाण्याखाली गेले असून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. .Godavari Accident: गोदावरी नदीत पडून ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने शोधकार्य.रुपुर गावालगतच्या ओढ्याला पूर्णा नदीचा तुंब आल्यामुळे येथील शेतकरी दादाराव सांगळे व सुभाष सांगळे यांच्या शेतातील सोयाबीन पिकात एक परस पाणी शिरल्याने काढणीस आलेली सोयाबीन धोक्यात आली. .सिद्धेश्वर धरणाचे २०१९ मध्ये परतीच्या पावसाने पंधरा दिवसांत धरण भरले तेव्हा एवढे पाणी पूर्णा नदी पात्रात सोडण्यात आले. .यंदाच्या पावसाळ्यात उजनीने मोडले रेकॉर्ड! भीमा नदीला तीन महिन्यात तिसऱ्यांदा पूर; १११ दिवसांत धरणातून सोडले १५२ टीएमसी पाणी; अंदाजे नऊ कोटींची वीजनिर्मितीही.सिद्धेश्वर धरणाचे पाणी पूर्णा नदी पात्रात सोडण्यात आल्याने नदी काठच्या रुपुर, धार, माथा, भगवा, चिमेगाव, अनखळी, पोटा, पेरजाबाद, बेरुळा, नांदखेडा ई.सह अन्य शेत शिवारांना नदीचे पाणी आणि ओढ्याला तुंब गेल्यामुळे शेतात पाणी शिरून शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.