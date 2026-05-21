Fuel Shortage Crisis: इंधनटंचाईचा कडेलोट: सिल्लोड तालुक्यातील मिरची शेतकऱ्यांचे लाखोंचे पीक अडचणीत, हजारो क्विंटल माल वाया जाण्याची भीती

शिवना : पूर्व हंगामी मिरची लागवडीत अग्रेसर असलेल्या सिल्लोड तालुक्यातील शेतकरी बांधवांचे भवितव्य इंधन टंचाईमुळे अधांतरी टांगले गेले आहे. दररोज हजारो क्विंटल तोडली जाणारी मिरची बाजारपेठेत कशी पाठवावी ? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला असून, डिझेलच मिळाले नाही तर खरेदी केलेली मिरची परराज्यात कशी पाठवावी हा प्रश्न व्यापाऱ्यांना भेडसावतोय..बरं हा कच्चा माल काही तासात खराब होत असल्याने त्याला टायमिंगच्या आत परराज्यातील बाजारपेठाणमध्ये पोच करावा लागतो. त्यात मध्यप्रदेश मधील धामनोद, कुक्षी, इंदौर, भोपाल, जबलपूर, उज्जैन तसेच उत्तरप्रदेशमधील कानपूर, लखनौ आदी ठिकाणच्या बाजारपेठात वेळेच्या आत पोहोचवावा लागतो. मात्र, सध्याची इंधन पुरवठ्याची तुटलेली साखळी पाहता भोकरदन, सिल्लोड, नागपूर, अकोला राजधानी दिल्लीचेही ट्रान्सपोर्ट बंद होऊ शकते अशी भिती स्थानिक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.." शिवनासह गोळेगाव, आमठाणा, घटनांद्रा, उंडणगाव, अंभई, भराडीसह तालुकभरात आतापर्यंत जवळपास ८ हजार ४९३ हेक्टर एवढी विक्रमी मिरची लागवड झालेली आहे. जमिनीची पाणी पातळी कमालीची ढासळली असून अनेक ठिकाणी टँकरने पाणी आणून हे पीक जोपासतानाची शेतकऱ्यांची कसरत आम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघितली आहे "- डॉ. संदीप जगताप, तालुका कृषी अधिकारी सिल्लोड.रणरणत्या उन्हात अपार कष्ट करून जोपासलेली हि मिरची, विक्री करायची वेळ येताच जागतिक युद्धाच्या झळा सर्वसामान्य जनतेसह शेतकरी वर्गालाही बसु लागल्या आहेत. सध्या पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरू असून ट्रॅक्टर द्वारे केली जाणारी नांगरणी, कल्टीव्हेटर, रोटाव्हॅटर आदी कामे डिझेल मिळत नसल्याने ठप्प झाली आहेत. पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा असल्याने शेतमशागत करणारी वाहने उभी आहेत..मिरची लागवडीवर आतापर्यंत दीड ते दोन लाख रुपये एकरी खर्च लागलेला आहे. भाव मिळेल या आशेवर प्रचंड मेहनत घेऊन हे पीक आले. मात्र, आता पायाखालची जमीन सरकू लागली आहे- संजय विठ्ठलराव काळे, मिरची उत्पादक शेतकरी.जर हा माल बाजारपेठेत गेला नाही तर टोमॅटो आणि कांद्यासारखिच मिरचीही रस्त्यावर फेकल्याशिवाय पर्याय नाही- रघुनाथ काटकर, मिरची उत्पादक शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.