Sillod Crime News : येथे माणुसकी ओशाळली ! वृद्धेचा हार्ट अटॅकने मृत्यू , मैत्रिणीने अंगावरचे दागिने चोरले अन् मृतदेहाची लावली विल्हेवाट

सिल्लोड तालुक्यात नाल्यात सापडलेल्या वृद्धेच्या मृतदेह प्रकरणाचा पोलिसांनी उलगडा केला.चंद्रकलाबाई साळवे (६५) यांचा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले.मैत्रीण अलकाबाई गाडेकर हिने मृत्यूची माहिती लपवली.सिल्लोड तालुक्यातील भवन-पिंपळगाव पेठ रस्त्यावरील नाल्यात सोमवारी (ता. २२) आढळलेल्या वृद्धेच्या मृतदेह प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे. दागिन्यांच्या लोभापोटी वृद्धेचा मृत्यू लपवून मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी महिलेला ताब्यात घेतले आहे. अलकाबाई देवीदास गाडेकर (रा. पिंप्री, ता. सिल्लोड) असे तिचे नाव आहे..चंद्रकलाबाई रामदास साळवे (वय ६५, रा. यशवंतनगर, सिल्लोड) असे मृतेचे नाव आहे. याप्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली होती. त्यांचा मुलगा समाधान साळवे याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्याची आई सोमवारी पिंप्री येथील अलकाबाई गाडेकर यांच्या घरी गेली होती. तिथेच त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, गाडेकर हिने ही बाब लपवून ठेवली आणि नातेवाइकांनी विचारणा केली असता 'त्या माझ्या घरी आल्याच नाहीत', असे खोटे उत्तर दिले..Nashik Crime : नाशिक हादरले! ४ कोटींच्या विम्यासाठी मित्रांनीच रचला खुनाचा कट; दीड वर्षांनंतर अपघाताचा बनाव उघड.पण संशयित आरोपी अलकाबाई हिने वृद्धेच्या अंगावरील सोन्याची पोत आणि हातातील कडे हे दागिने काढून घेतले. त्यानंतर पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि प्रेताची अवहेलना करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह पिंपळगाव- भवन रोडवरील नाल्याच्या पुलाजवळ नेऊन टाकला. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संशयित महिलेला ताब्यात घेतले. पोलिस कर्मचारी रविकिरण भारती, दीपक इंगळे तपास करत आहेत..FAQs प्र. 1: ही घटना कुठे घडली? उ. सिल्लोड तालुक्यातील भवन–पिंपळगाव पेठ रोडवरील नाल्याजवळ ही घटना घडली.प्र. 2: मृत महिलेचे नाव काय होते? उ. चंद्रकलाबाई रामदास साळवे (वय ६५, रा. यशवंतनगर, सिल्लोड).प्र. 3: मृत्यूचे कारण काय होते? उ. वृद्धेचा मृत्यू हार्ट अटॅकने झाल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले.प्र. 4: आरोपी कोण आहे? उ. अलकाबाई देवीदास गाडेकर (रा. पिंप्री, ता. सिल्लोड).प्र. 5: आरोपीने कोणता गुन्हा केला? उ. मृत्यू लपवून दागिने चोरले आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावली.प्र. 6: पोलिस कारवाईची सध्याची स्थिती काय आहे? उ. सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी महिलेला ताब्यात घेतले आहे.