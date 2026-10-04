सिल्लोड-जळगाव महामार्गावर भीषण अपघात; पालोद येथे भरधाव ट्रकच्या धडकेत १५ वर्षीय बालकाचा मृत्यू

राहुल पारवेपालोद : सिल्लोड तालुक्यातील पालोद येथील पेट्रोल पंपाजवळ रविवारी (ता.४) सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास एक अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला. जळगावच्या दिशेने येणाऱ्या भरधाव ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या कारला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात एका १५ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, त्याचे आई-वडील गंभीर जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, पालोद येथील रहिवासी शांताराम महादू उघडे (वय ४२), त्यांची पत्नी अनिता शांताराम उघडे (वय ३९) आणि मुलगा दत्ता शांताराम उघडे (वय १५) हे कुटुंब नेहमीप्रमाणे सकाळी आपल्या हॉटेलच्या व्यवसायासाठी घराबाहेर पडले होते. पेट्रोल पंपाजवळ आपली कार (क्र. MH 04 DY 3238) उभी करून ते थांबलेले असतानाच, जळगावकडून भरधाव वेगात आलेल्या ट्रकने (क्र. NL 01 AB 4062) कारला जोरदार धडक दिली. तसेच (एमएच 20 एफएच 8658) आणि (एमएच 20 जीएस 9584) या दोन मोटारसायकलींचेही नुकसान झाले..ही धडक इतकी भीषण होती की, कारमधील तिघेही गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून तातडीने तिघांनाही खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, १५ वर्षीय दत्ता उघडे याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याला पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलवण्यात येत होते. दुर्दैवाने, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच वाटेत त्याची प्राणज्योत मावळली . या प्रकरणी स्थानिक पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार संजय आगे व रवींद्र अंबेकर करीत आहेत..एकुलत्या एका मुलाचा अंत; पालोद परिसरात हळहळमृत दत्ता हा उघडे दांपत्याचा एकुलता एक मुलगा होता. हॉटेल व्यवसायात आई-वडिलांना हातभार लावणारा आणि अत्यंत गुणी असलेला दत्ता अचानक सोडून गेल्यामुळे उघडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे पालोदसह संपूर्ण पंचक्रोशीत तीव्र शोककळा पसरली असून, हळहळ व्यक्त केली जात आहे..‘अजून किती बळी घेणार? प्रशासनाला कधी जाग येणार?’छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव महामार्गावर पालोद बस स्टॉप आणि पेट्रोल पंप परिसरात वाहने अत्यंत भरधाव वेगात धावतात. याच परिसरात महाविद्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँक असल्याने दिवसभर नागरिकांची व विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते. तरीही येथे कोणताही गतीरोधक (ब्रेकर) नाही.."येथे दररोज हजारो विद्यार्थी व नागरिक ये-जा करतात. पालोद बस स्टॉपच्या दोन्ही बाजूने तातडीने ब्रेकर्स बसवण्यात यावेत, अशी मागणी आम्ही अनेकदा केली आहे. प्रशासन अजून किती बळी जाण्याची वाट पाहत आहे? प्रशासनाला कधी जाग येणार?" असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या महामार्गावर त्वरित उपाययोजना न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.