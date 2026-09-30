मराठवाडा

Farmers Harassed for Crop Loans: अन्वी एसबीआयची पीक कर्जात शेतकऱ्यांना अडवणूक; असंबंधित फेरफार कागदपत्रांच्या मागणीने पालोद परिसरातील शेतकरी हैराण

अन्वी एसबीआय शाखेच्या फेरफार कागदपत्रांच्या मागण्यांमुळे पालोदसह परिसरातील शेतकरी पीक कर्जासाठी हैराण; वारंवार बँकेत चकरा, असंबंधित जमिनींचे उतारे मागवल्याचा आरोप
Farmers Run from Pillar to Post for Crop Loans; SBI Anvi Branch Demands Unrelated Land Mutation Records

Farmers Run from Pillar to Post for Crop Loans; SBI Anvi Branch Demands Unrelated Land Mutation Records

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहुल गजानन पारवे

पालोद : पीक कर्जासाठी बँकेत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याची तक्रार सिल्लोड तालुक्यातील अन्वी येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेबाबत समोर आली आहे. पालोद, सारोळा, रहिमाबाद, मंगरूळ, चिंचपूर, चांदापूर, लिहाखेडी, असाडी यासह परिसरातील शेतकरी या शाखेत पीक कर्जासाठी येत आहेत. मात्र, कर्ज प्रक्रियेदरम्यान संबंधित जमिनीशी थेट संबंध नसलेल्या व्यक्तींचे फेरफार उतारे मागविले जात असल्याचा आरोप काही शेतकऱ्यांनी केला आहे.

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