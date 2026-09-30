Farmers Harassed for Crop Loans: अन्वी एसबीआयची पीक कर्जात शेतकऱ्यांना अडवणूक; असंबंधित फेरफार कागदपत्रांच्या मागणीने पालोद परिसरातील शेतकरी हैराण

राहुल गजानन पारवे पालोद : पीक कर्जासाठी बँकेत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याची तक्रार सिल्लोड तालुक्यातील अन्वी येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेबाबत समोर आली आहे. पालोद, सारोळा, रहिमाबाद, मंगरूळ, चिंचपूर, चांदापूर, लिहाखेडी, असाडी यासह परिसरातील शेतकरी या शाखेत पीक कर्जासाठी येत आहेत. मात्र, कर्ज प्रक्रियेदरम्यान संबंधित जमिनीशी थेट संबंध नसलेल्या व्यक्तींचे फेरफार उतारे मागविले जात असल्याचा आरोप काही शेतकऱ्यांनी केला आहे..यंदा पावसाची अनियमितता, पिकांची खुंटलेली वाढ आणि पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची आवश्यकता असताना कर्ज प्रक्रियेसाठी वारंवार बँकेत जावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे..शासनाकडून शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, कर्ज मिळविण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पीक कर्जासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी बँकेने स्पष्टपणे जाहीर करावी आणि अनावश्यक कागदपत्रांसाठी शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, अशी मागणी होत आहे..‘१५ दिवसांपासून बँकेत चकरा’“पीक कर्जासाठी मागील १५ दिवसांपासून बँकेत चकरा मारत आहे. दररोज नवीन कागदपत्र आणण्यास सांगितले जाते. माझ्या सातबाऱ्याशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तीचा फेरफार उताराही मागविण्यात आला आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिले जात असताना बँकेत मात्र वेगळाच अनुभव येत आहे.” गंगाधर सुरडकर, शेतकरी, पालोद.‘आवश्यक कागदपत्रे स्पष्ट करावीत’“पीक कर्जाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, हे स्पष्ट करावे. कर्ज प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण होणार नाही, याचीही बँक प्रशासनाने काळजी घ्यावी नसता शेतकऱ्यांच्या वतीने मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल.” प्रसाद वराडे, तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.‘मुख्यालयाच्या आदेशानुसारच कामकाज’“आम्ही आमच्या मनाने नव्हे, तर मुख्य कार्यालयाच्या आदेशानुसार कामकाज करीत आहोत. शेतकऱ्यांच्या फाईल पुढे पाठविल्या जातात; मात्र काही फाईल मुख्य कार्यालयाकडून परत किंवा रिजेक्ट होतात. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून फेरफार उतारा व इतर कागदपत्रे मागवून घेतली जात आहेत.”विजय गुज्जर, शाखा व्यवस्थापक .पीक कर्जाची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणीशेतकऱ्यांना वारंवार बँकेत येण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची स्पष्ट यादी उपलब्ध करून देऊन अर्जांची छाननी एकाच वेळी पूर्ण करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. संबंधित प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.