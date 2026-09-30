Purna River Crisis: कोल्हापुरी बंधाऱ्याची दुरुस्ती रखडल्याने पूर्णा नदीचे पाणी वाहून गेले

सुनिल पांढरेभराडी : सिल्लोड तालुक्यातील पिरोळा, डोईफोडा, म्हसला बुद्रुक, म्हसला खुर्द, टाकळी खुर्द, सोनप्पावाडी, बोरगाव बाजार व बोरगाव सारवणी परिसरासाठी महत्त्वाच्या पूर्णा नदीवरील कोल्हापुरी बंधाऱ्याची दुरुस्ती मागील वर्षापासून रखडली आहे. बंधाऱ्याची दुरवस्था असल्याने पावसाळ्यात नदीला आलेले पाणी अडविण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात वाहून जात आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील पाणीसाठा वाढला नसून नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींचीही पाणीपातळी कमी होत आहे..गतवर्षी बंधाऱ्याच्या एका बाजूने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाल्याने लगतच्या शेतकऱ्याची सुमारे अर्धा एकर जमीन नदीच्या प्रवाहात वाहून गेली होती. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून पंचनामा केला. मात्र, त्यानंतरही बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेले नाही..यंदाच्या पावसाळ्यात पूर्णा नदीला पाणी आले; मात्र बंधारा दुरुस्त नसल्याने हे पाणी साठविता आले नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून गेले. बंधाऱ्यात पाणी अडविता न आल्याने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींचीही पाणीपातळी घटली आहे. वेळेत बंधाऱ्याची दुरुस्ती करून पाणी अडविले असते, तर नदीपात्रातील पाणीसाठा वाढून शेतीसाठी उपलब्ध पाण्यात मोठी भर पडली असती..विहिरींची पाणीपातळी घटलीम्हसला बुद्रुक, म्हसला खुर्द, टाकळी, बोरगाव बाजार, डोईफोडा व पिरोळा परिसरातील सार्वजनिक तसेच शेतकऱ्यांच्या विहिरींच्या पाणीपातळीत घट होत आहे. उपलब्ध पाणीसाठा साधारण दोन महिने पुरेल, अशी परिस्थिती असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. आगामी काळात पुरेसा पाऊस न झाल्यास पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेतीच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे..बंधारा वेळेत दुरुस्त झाला असता तर पावसाळ्यातील पाणी अडवून नदीपात्रातील साठा वाढविता आला असता. त्याचा फायदा सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिरींसह शेतकऱ्यांच्या विहिरींनाही झाला असता. मात्र, पाणी वाहून गेल्याने भविष्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची वेळ येण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..‘नदीकाठी गाव असूनही पाण्याचा उपयोग होत नसेल, तर नदीकाठच्या गावाचा फायदा काय?’ असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.‘पाणी असतानाच संवर्धन गरजेचे’पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर, नवीन विहिरी किंवा पाइपलाइनच्या उपाययोजना करण्यापेक्षा पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी अडवून त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. बंधाऱ्याची वेळेत दुरुस्ती झाली असती तर मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून गेले नसते, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे..“पूर्णा नदीकाठावर पिरोळा ग्रामपंचायतीची पाणीपुरवठा विहीर आहे. बंधाऱ्याची दुरुस्ती न झाल्याने पावसाळ्यात पाणी वाहून जाते आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला दरवर्षी टँकरसाठी प्रस्ताव द्यावा लागतो. बंधारा दुरुस्त करून पाणी अडविल्यास विहिरींची पाणीपातळी टिकण्यास मदत होईल आणि टँकरवरील खर्चही कमी होऊ शकतो.”विजय काळे, शेतकरी व ग्रामस्थ, पिरोळा.शासनाकडे प्रस्ताव; मंजुरीची प्रतीक्षा“बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल.”अब्दुल बासित शेख, उपअभियंता, मृद व जलसंधारण उपविभाग, सिल्लोड“गेल्या वर्षापासून दुरुस्तीसाठी शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. यंदा नदीला आलेले पाणीही वाहून गेल्याने आगामी काळात गावाला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते.”सत्तार बागवान, सरपंच, बोरगाव बाजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.