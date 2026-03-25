Pachod News : पंचवीस वर्षापासून थेरगाव येथे हरिनाम सप्ताहसह गुढीपाडव्या निमित्त घरावर सात दिवस डोलतात गुढ्या

पाचोड - गेल्या पंचवीस वर्षापासून गुढीपाडवा अर्थात एक चैत्र मराठी नववर्ष सणांनिमित्त अखंडपणे सातदिवस हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यासोबतच या सप्ताहाची सांगता होईपर्यंत घरावर उभ्या केलेल्या 'गुढ्या' मोठ्या दिमाखात सात दिवस डौलाने फडकतात..सलग सात दिवस घरावर मोठ्या दिमाखाने गुढी पाडव्यानिमित्त उभारलेल्या गुढ्या डौलदारपणे फडकविणारे थेरगाव (ता. पैठण) हे एकमेव गाव असून यंदा मात्र आठ दिवसांऐवजी नऊ दिवस हा कार्यक्रम व 'गुढ्या' डौलणार आहे.पैठण तालुका हा प्राचीनकालीन शालीवाहन राजाची राजधानी असलेले ठिकाण म्हणून सर्वपरिचित आहे. शालिवाहन राजाच्या शके नुसार नववर्षाचा प्रारंभ होतो. या मराठी नववर्षानिमित्त एक चैत्रला सर्वत्र गुढी पाडवा सण मोठ्या दिमाखात साजरा केला जातो..पाचोडपासून अवघ्या साडेपाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या थेरगाव येथे गुढीपाडवा सणानिमित्त गत पंचवीस वर्षापासुन गावाच्या लोकवर्गणीतुन येथे अखंडीत हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केले जाते.गुढी पाडव्यानिमित्त उभारलेल्या गरिबापासून श्रीमंतापर्यंतच्या घरावर आठवडाभर अर्थात हरिनाम सप्ताहाची सांगता होईपर्यंत गुढया मोठ्या दिमाखाने डौलतात. आठव्या दिवशी हरिनाम सप्ताहाची महाप्रसादाने सांगता होताच प्रत्येकजण उभारलेल्या 'गुढ्या' खाली घेतात. आठवडाभर चालणाऱ्या या अनोख्या गुढीपाडवा सणाची सांगता सप्ताहच्या सांगते नंतरच केली जाते..गेल्या पंचवीस वर्षांपूर्वी गावांतील स्व. गणपतराव निर्मळ, बप्पासाहेब निर्मळ, शिवाजीराव निर्मळ, दादाराव नेहाले, सिद्धेश्वर वाघ, काकासाहेब भुसारे, अशोक गोलांडे आदींनी एकत्र येत अखंड हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर केली. तेव्हापासून या सणानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताहचे आयोजन अखंडीतपणे केले जाते.या सणानिमीत्त सासरी गेलेल्या मुली या निमित्ताने माहेरी येतात. या सप्ताहात सर्व समाजाचे लोक हिरारीने सहभाग घेतात. या कार्यकाळात शिस्तबद्ध व्यवस्था, स्वच्छता, नियोजन, भाविकांच्या मार्गदर्शनासाठी विविध ठिकाणाहून उपदेश देणारे महंतांना निमंत्रित केले जाते..कोणताही देखावा न करता, सर्वसामान्य नागरिक आपल्यापरीने आर्थिक मदत देत या धार्मिक उपक्रमाला हातभार लावतात.यांत केवळ हिंदुच नव्हे तर मुस्लिम दलितही लोकवर्गणी देवून आपला खारीचा वाटा उचलतात. या आठ दिवसीय सप्ताहात विविध जाती-धर्मांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ एकत्र येत "धर्म माणुसकीचा" संदेश अधोरेखित करतात.आठवडाभर चालणाऱ्या या काळात सर्व गावांसाठी सकाळ-संध्याकाळ अन्नदान, श्रमदान, चहापाण्याची व्यवस्था करण्यात येते. दरम्यान धर्मोपदेश, सामाजिक एकोपा, नैतिक मूल्ये, शांतता आणि बंधुता यावर विशेष भर देण्यात येतो..आठ दिवस अखंडपणे सुरु असणाऱ्या हरीनाम सप्ताहाचा समारोप होईपर्यंत सर्वजण घरावर गुढ्या कायमच ठेवतात. पंचवीस वर्षापासून या गावांमध्ये गुढ्या आठ दिवस घरावर ठेवल्या जातात. अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता होईपर्यंत 'गुढया' खाली घेण्यात येत नाही. अखंड हरिणाम सप्ताह सुरु असल्याने गावांमध्ये भक्तिमय वातावरण असते.यावेळी किर्तन, जागरण व एकात्मतेचे धडे दिले जातात. यांत सर्व समाजाचे लोक माणुसकी व एकात्मतेचा संदेश जपत सहभागी होतात. आठवडाभर घरावर पताका व गुढया फडकत असतात. या गावांमध्ये गुढीपाडवा आगळ्या वेगळ्याप्रकारे येथे साजरा करण्यात येतो. यंदा परंपरेला पंचवीस वर्षे पूर्ण होत असल्याने व रामनवमी असल्याने सप्ताहाची सांगता नवव्या दिवशी गावपंगतीने होणार आहे..दत्तात्रय पा. निर्मळ (ग्रामस्थ),'थेरगाव येथे गेल्या पंचवीस वर्षांपूर्वी गुढीपाडव्याच्या दिवशी अखंड हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात करण्यात आली. या धार्मिक व शुभ कार्याप्रसंगी गावातील घरांवर गुढी पाडव्याला उभारलेल्या गुढ्या सप्ताह सुरु असेपर्यंत सर्व गावकऱ्यांनी घरावर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.तेव्हापासून ही परंपरा गावात सुरु आहे. आठ दिवस गुढ्या कायम फडकवत ठेवल्या जातात.'.बद्री निर्मळ (माजी सरपंच)- वर्षातुन एकदा गुढी पाडव्याला सुरू होणारा हा उत्सव म्हणजे केवळ हिंदू समाजाचा धार्मिक कार्यक्रम, असे रूढ समीकरण समाजात प्रचलित असले तरी, येथील हा सप्ताह संकुचित चौकटीला छेद देणारा आहे.या गावांत मंदीर - मशीद समोरासमोर असून कधीही जातीयतेच्या भिंती उभ्या राहिल्या नाहीत, उलट जाती– पाती, धर्म आणि परंपरांच्या भिंती ओलांडत या सामाजिक उपक्रमाने माणुसकी, सेवा आणि एकोप्याचा संदेश जनमानसांत उभा केला.'.