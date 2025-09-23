Sindphana River: सिंधफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली, गेवराई तालुक्यातील नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे प्रशासनाचे आवाहन

गेवराई : शंभर वर्षांत पहिल्यांदाच सिंदफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून, गोदावरी नदीच्या पात्रात जवळपास एक लाखाहून आधिक पाणी विसर्ग होत असल्याने गेवराई तालुक्यातील दोन्ही नद्यांच्या काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन लोकप्रतिनिधी तसे महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..बीड जिल्ह्यात मागील आठवड्यापासून पाऊस पडत आहे.रविवारी अन् सोमवारी पावसाने कहरच केला.सिंदफणेत पाणी बसले नसल्याने नदीचा प्रवाह बदलला यामुळे गेवराई व बीड तालुक्यातील नदीकाठावरील गावांना पुराचा विळखा पडला होता..बीड तालुक्यातील नांदूर हवेलीत तर ३२ नागरिक पुरात अडकल्याने प्रशासन सोमवारी रात्री शर्थीचे प्रयत्न करत या नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढले.गोदावरी काठावरील भोजगाव, राजापूर आणि काठोडा या गावाला देखील पूराचा तडाखा बसला आहे.एवढे नाहितर गेवराई तालुक्यातील ग्रामीण भागात पाणीच पाणी झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते..सिंदफणा नदीने पहिल्यांदाच ओलांडली धोक्याची पातळी-बीड जिल्ह्यात झालेल्या दोन दिवसाच्या पावसाने सिंदफणा नदीने रुप धारण केले.सद्यस्थितीत सिंदफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असल्याने पहिल्यांदाच सिंदफणेला पूर आल्याचा सांगण्यात येत आहे..गोदावरीला दोन महिन्यात तिस-यांदा पाण्याचा विसर्ग-गोदावरी नदीच्या पात्रात दोन महिन्यात तिस-या वेळेस पाणी विसर्ग करण्यात आला आहे.यापूर्वी जवळपास १ लाख १३ हजार क्युसेक तर सद्यस्थितीत एक लाखाहून आधिक क्युसेक पाणी विसर्ग गोदावरीत होत असल्याने नदी काठावरील नागरिक धास्तावले आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणाचे नऊ आपत्कालीन दरवाजे उघडे; गोदावरीपात्रात १ लाख १३ हजार क्युसेकने पाणी विसर्ग.प्रशासन व लोकप्रतिनिधी अवाहन-सिंदफणा व गोदावरी नदीच्या पात्रातुन पाणी विसर्ग होत असल्याने प्रशासन अलर्ट झाले असून,गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित,माजी आमदार अमरसिंह पंडित,बाळराजे पवार, यशराज पंडित यांनी नदीकाठावरील नागरिकांनी सतर्क रहावे असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.