मराठवाडा

Sindphana River: सिंधफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली, गेवराई तालुक्यातील नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे प्रशासनाचे आवाहन

Beed Flood: शंभर वर्षांत पहिल्यांदाच सिंदफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून, गोदावरी नदीच्या पात्रात जवळपास एक लाखाहून आधिक पाणी विसर्ग होत असल्याने गेवराई तालुक्यातील दोन्ही नद्यांच्या काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन लोकप्रतिनिधी तसे महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Sindphana River

Sindphana River

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : शंभर वर्षांत पहिल्यांदाच सिंदफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून, गोदावरी नदीच्या पात्रात जवळपास एक लाखाहून आधिक पाणी विसर्ग होत असल्याने गेवराई तालुक्यातील दोन्ही नद्यांच्या काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन लोकप्रतिनिधी तसे महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
rain
River
flood hit villages
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com