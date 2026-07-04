Education Crisis: अर्धापूरात ८४ शिक्षक बीएलओ कामात अडकले; दोन-दोन वर्गांवर एकच शिक्षक, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणहक्कावर गदा

अर्धापूर : शासनाने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम लागू केला आहे.शिक्षकांना काही अपवाद वगळता अशैक्षणिक कामे लावण्यात येऊ नये असे निर्देश आहेत.पण निवडणूक संबंधित कामं शिक्षकांना करावी लागतात.यामुळे विद्यार्थ्यांची हाकाच्या शिक्षणासाठी परवड होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.अर्धापूर शहरातील २१ तर ग्रामीण भागात ८२ आसे एकुण १०३ केंद्रस्तरीय अधिकारी असुन यातील तब्बल ८४ शिक्षक आहेत. या शिक्षकांनी सुट्टीच्या दिवशी, शाळा करत व ज्या दिवशी शैक्षणिक काम नाही अशा दिवशी मतदार यादी पुरनिरक्षनाचे काम करणे अपेक्षित आहे .पण तसे होताना दिसत नाही . तसेच एकाच शिक्षकांवर दोन वर्गाची जबाबदारी देण्यात येते .याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होत असुन त्यांच्या शिक्षणाचा हक्काचे काय झाले आसा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. .निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने आयोगाने निवडणूक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारुन किंवा शिक्षकांना वगळून अन्य शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणूक संबंधित कामांसाठी नियुक्ती करावी अशी मागणी शिक्षक संघटना, पालकांतुन केली जात आहे.निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यात मतदार याद्यांचे विशेष पुरनिरिक्षण काम युध्दपातळीवर सुरू आहे.या कामासाठी बीएलओची नियुक्ती करण्यात आली आहे . ज्या शिक्षकांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे त्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणूक व मतदार याद्या विषयी सतत काम करावे लागते.याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे..शैक्षणिक धोरणानुसार पहिली ते पाचवी पर्यंत एकच शिक्षक एकाच वर्गाचे सर्व विषय वर्षभर शिकवित असतो.या शिक्षकाला निवडणूक संबंधित काम करण्यासाठी नियुक्त केले की त्या शिक्षकाचा वर्ग दुसऱ्या शिक्षकाला देण्यात येतोय.त्यामुळे एकाच शिक्षकांवर दोन वर्गाची जबाबदारी येते.दोन्ही वर्ग एकाच वर्ग खोलीत घेण्यात येतो.तर सहावी ते दहावीचे वर्ग तासीके प्रमाणेच चालतात .आशा परिस्थितीत जो शिक्षक निवडणूकीच्य कामाला गेला आहे त्या शिक्षकांचे विषय शिकविण्याची जबाबदारी इतर शिक्षकांवर टाकण्यात येते. आसे नियोजन असले तरी या प्रमाणे काम होताना दिसत नाही.यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे..शैक्षणिक काम करुन एसआयआरचे काम करणे अपेक्षित आहे.पण हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तगादा लावण्यात येतो.ज्या मतदान केंद्रात हजारच्या वर मतदार आहेत , काम खुप मोठे आहे अशावेळी दोन्ही कामं कसे करावे, कामाचा ताण येतो असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे..एसआयआरच्या कामासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार अर्धापूर तालुक्यांत बीएलओची नियुक्ती करण्यात आली आहे.ज्या शिक्षकांची या कामासाठी नियुक्त केली आहे त्यांनी आपले शैक्षणिक काम करुन हे काम करायचे आहे अशी माहिती सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांनी दिली.एकुण प्राथमिक शाळा .६२एकुण माध्यमिक शाळा . सहाविद्यार्थी संख्या .. २११९८शिक्षक संख्या..३३१बीएलओ शिक्षक ..७४खासगी शाळांची संख्या २४शिक्षक संख्या ...१३२बीएलओ शिक्षक.. १०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.