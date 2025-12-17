Ghansangavi News : सायरन वाजताच मोबाइल, टीव्ही राहणार बंद; विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी रवना गावात स्तुत्य उपक्रम सुरू

घनसावंगी (जि. जालना) - सायंकाळी सात वाजले अन् एक सायरन वाजला, तसे पटापट गावभर लहान-मोठ्यांनी हातातले मोबाइल बंद केले. घराघरांत चालू असलेले टीव्ही संच स्वतःहून बंद करण्यात आले अन् शाळा, महाविद्यालयीन मुले-मुली लगबगीने अभ्यासाला बिलगली..ऐकताना हे सगळं अप्रूप आणि आश्चर्यचकित करणारं वाटतं, पण हे खरोखर घडलं आहे. घनसावंगी तालुक्यातील रवना ग्रामपंचायतीने गावातील शैक्षणिक वातावरण सुधारण्यासाठी ‘अभ्यासाचे दोन तास’ हा उपक्रम राबविण्यास सोमवार (ता. १५) पासून सुरवात केली आहे.दररोज सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळेत संपूर्ण गावातील मोबाइल फोन आणि टीव्ही संच पूर्णपणे बंद ठेवून या दोन तासांत फक्त अभ्यास करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांसह विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयातून सायरन वाजविला जातो, जेणे करून वेळेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही कसर राहणार नाही..या स्तुत्य आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ग्रामसभेत सर्वानुमते निर्णय नुकत्याच झालेल्या विशेष ग्रामसभेत घेण्यात आला. गावातील सर्व शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन तरुण आणि विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी घरात शांत आणि एकाग्र अभ्यासाचे वातावरण तयार करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.सरपंच शिवकन्या देशमुख यांनी या निर्णयाचे महत्त्व विशद केले; तसेच या ग्रामसभेमध्ये सरपंच, उपसरपंच, ज्येष्ठ नागरिक गावातील सर्व ग्रामस्थ, शालेय व्यवस्थापन समिती, तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रवनाचे मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षक उपस्थित होते..या सर्वांच्या मते ग्रामसभेमध्ये निर्णय घेण्यात आला. या काळात घरातील सर्व सदस्यांना मनोरंजनापासून दूर राहून, विद्यार्थ्यांना वाचन, गृहपाठ आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत निश्चितच सुधारणा होईल, असा विश्वास ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..असा आहे कालावधीदररोज सायंकाळी सातला ग्रामपंचायत कार्यालयातून पहिला सायरन वाजविला जातो. हा सायरन वाजल्यावर ग्रामस्थ स्वतःहून मोबाइल, घरातील टीव्ही बंद करतात. त्यानंतर रात्री नऊला दुसरा सायरन वाजवून अभ्यासाच्या वेळेची समाप्ती केली जाते..आजकाल मोबाइल आणि टीव्हीमुळे मुलांचे मोठे नुकसान होत आहे. रवना ग्रामपंचायतीने ‘अभ्यासाचे दोन तास’ हा उपक्रम सुरू करून या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढला आहे. सायरनमुळे वेळेची शिस्त लागेल आणि पालकही या दोन तासांत आपल्या पाल्यासोबत बसून त्यांना अभ्यासात मदत करतील.- शिवकन्या देशमुख, सरपंच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.