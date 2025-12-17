मराठवाडा

Ghansangavi News : सायरन वाजताच मोबाइल, टीव्ही राहणार बंद; विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी रवना गावात स्तुत्य उपक्रम सुरू

सायंकाळी सात वाजले अन् एक सायरन वाजला, तसे पटापट गावभर लहान-मोठ्यांनी हातातले मोबाइल बंद केले.
घनसावंगी (जि. जालना) - सायंकाळी सात वाजले अन् एक सायरन वाजला, तसे पटापट गावभर लहान-मोठ्यांनी हातातले मोबाइल बंद केले. घराघरांत चालू असलेले टीव्ही संच स्वतःहून बंद करण्यात आले अन् शाळा, महाविद्यालयीन मुले-मुली लगबगीने अभ्यासाला बिलगली.

