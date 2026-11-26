अंकुशनगर (जि. जालना) : मनोज जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या कथित ५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहाराप्रकरणी चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी अंकुशनगर (ता. अंबड) येथे जरांगे यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत पथकातील अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.महिनाभारापूर्वी जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत कथित ५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारासंदर्भातील ऑडिओ क्लिप सार्वजनिक करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आरोप केला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी स्थापन केली आहे. .त्यानुसार, एसआयटीकडून तपास सुरू असून, सार्वजनिक करण्यात आलेल्या ऑडिओ क्लिपची सत्यता पडताळणे, त्यातील आवाजांची ओळख निश्चित करणे आणि ऑडिओ क्लिपचा मूळ स्रोत शोधण्यावर पथकातील सायबर सेलने तपास सुरू केला आहे. याच तपासाचा भाग म्हणून एसआयटीचे अधिकारी बुधवारी थेट जरांगे यांच्या अंकुशनगर येथील निवासस्थानी दाखल झाले..सुमारे दोन ते अडीच तासांपेक्षा अधिक पथकातील अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. पथकाने सोबत लॅपटॉप आणि प्रिंटर आणले होते. पथकाने रात्री पावणे दहा वाजेपर्यंत चौकशी करून पंचनामा केला. तसेच जरांगे यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपशी निगडीत असलेला पेनड्राइव्ह पथकाने बंद लिफाफ्यात सिलबंद करून ताब्यात घेतला होता..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पथकात हे होते अधिकारीपथकात सायबर सेलचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक धनवेश पाटील यांच्यासह तीन अधिकारी सहभागी होते. गोंदी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.