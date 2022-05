वसमत (जि.हिंगोली) : वसमत शहरातील मुस्कान फंक्शन हॉलच्या मागे एका महिलेवर तलवारीने वार करून जखमी करणाऱ्या अकरा जणांवर वसमत शहर पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी (ता.सहा) सकाळी गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वसमत (Vasmat) शहरातील मुस्कान फंक्शन हॉलच्या पाठीमागे राहणाऱ्या ज्योती कदम यांचा भाऊ प्रेम व त्याच भागात राहणारा शेख सरफराज याचे मामा चौकात भांडण झाले होते. त्यानंतर गुरुवारी (ता.पाच) रात्री पुन्हा हा वाद उफाळून आला. शाब्दिक चकमकीनंतर मारहाणीला सुरुवात झाली. (Some People Attacks With Sword On Woman In Vasmat Of Hingoli)

यावेळी अकरा जणांनी ज्योती कदम यांना तुम्ही येथे का राहाता या ठिकाणी धार्मिकस्थळ बांधायचे आहे, असे म्हणत जातिवाचक शिवीगाळ करून तलवारीने वार केले. यामध्ये त्यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. सदरील भांडण सोडवण्यासाठी काही जण मध्ये पडले असता त्यांच्यावर ही तलवारीने वार करण्यात आले. या प्रकरणात ज्योती कदम यांनी आज पहाटे वसमत शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यावरून पोलिसांनी शेख फिरोज, शेख असिफ, शेख सोनू, शेख सरफराज, शेख सोहेल, शेख चाऊस यांच्यासह पाच जणांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सोबतच आर्म्स एक्टनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.

पोलीस उपअधीक्षक किशोर कांबळे, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत कदम, उपनिरीक्षक बाबासाहेब खार्डे यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी आरोपींच्या अटकेसाठी पथके रवाना केली आहेत.