Bhokardan Crime : शेती नावावर करून दिली नाही म्हणून जन्मदात्या पित्यालाच मारहाण करून घरातून दिले हाकलून; मुलगा, सुनेविरुद्ध गुन्हा दाखल

पारध - वडिलांच्या नावावर शिल्लक असलेली एक एकर शेत जमीन आमच्या नावावर करून द्या. या मागणीसाठी जन्मदात्या पित्यालाच मुलगा व सुनेने मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी देऊन घरातून हाकलून दिल्याची घटना बुधवारी (ता. 5) अवघडराव सावंगी (ता. भोकरदन) येथे उघडकीस आली. असून, याप्रकरणी पारध पोलिसांनी मुलगा, सुनेविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे..याविषयी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, अवघडराव सावंगी येथील विठ्ठल कुंडलिक गावंडे यांना दोन मुली एक मुलगा असून, मुलींची लग्न झालेली आहे. तर पत्नीचा मृत्यू झालेला असून, त्यांच्याकडे अडीच एकर शेतजमीन होती, त्यापैकी दीड एकर जमीन मुलाच्या तर राहते घर हे सुनेच्या नावावर यापूर्वीच करून घेतलेले आहे..परंतु, आता वडील विठ्ठल गावंडे यांच्या नावावर शिल्लक असलेली एक एकर जमीन ही आमच्या नावावर करून द्या, यासाठी मुलगा सागर गावंडे व सून पूजा गावंडे यांनी तगादा लावला होता, परंतु वडिलांनी शेती नावावर करून देण्यास नकार देताच त्यांना मुलगा व सुनेने लाथा बुक्याने मारहाण करून शिवीगाळ केली व जीवे मारण्याची धमकी देऊन घरातून हाकलून दिले..त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून वडील आपला बाहेरच उदरनिर्वाह करीत आहे. अशा फिर्यादीवरून पोलिसांनी मुलगा सागर गावंडे व सून पूजा गावंडे यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविला. असून, पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने, जमादार प्रकाश सिनकर करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.