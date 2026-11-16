Success Story: संसाराची जबाबदारी सांभाळत स्पर्धा परीक्षेद्वारे गाठले यशोशिखर ;कन्हेगावच्या सोनिया मोकासेंची पोलिस उपनिरीक्षक पदास गवसणी, वाशीम शहर ठाण्यात नियुक्ती

सोमनाथ नागुरेसोनपेठ, : संसाराची जबाबदारी, मुलींचा सांभाळ, आर्थिक अडचणींसह आरोग्याच्या समस्यांशी झुंज देत ध्येयाचा पाठपुरावा करणाऱ्या सोनिया चंद्रकांत मोकासे यांनी जिद्द, चिकाटीच्या बळावर ‘एमपीएससी’ परीक्षेत यश मिळवत तालुक्यातील कन्हेगाव येथील या लेकीने पोलिस उपनिरीक्षकपदी मजल मारली. सध्या त्या वाशिम शहर पोलिस ठाण्यात कर्तव्य बजावत असून, त्यांचा संघर्षमय प्रवास ग्रामीण भागातील मुलींसाठी प्रेरणादायी आहे..सोनिया मोकासे यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातच झाले. आठवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावरील खर्डा कॅम्प येथील विद्यालयात झाले.दहावीनंतर २००९ मध्ये त्यांचा विवाह धारासूर (ता. गंगाखेड, जि. परभणी) येथील श्रीराम बाळासाहेब कदम यांच्याशी झाला. २०१२ मध्ये कन्या देविका हिचा जन्म झाला. संसार, मुलीच्या संगोपनाची जबाबदारी वाढली; मात्र शिक्षणाची ओढ कायम होती.कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना सोनिया यांनी घरबसल्या शिलाईकाम, ब्लाउज डिझायनिंग, इंग्रजी व गणित विषयाच्या शिकवण्या घेण्यास सुरुवात केली. यातून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत त्यांनी पुढील शिक्षणाचा मार्गही खुला ठेवला. एक-एक टप्पा यशस्वीपणे पार करत त्यांनी स्पर्धा परिक्षेचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत यश मिळविले..अखेर यशाला घातली गवसणी२४ एप्रिल २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निकालात खुल्या महिला प्रवर्गातून महाराष्ट्रात ६९ वा क्रमांक मिळवत त्यांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली. त्यानंतर नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत दोन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून त्या पोलिस सेवेत रुजू झाल्या. सध्या त्या वाशिम शहर पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत.या संपूर्ण खडतर प्रवासात आई-वडील, भाऊ पद्माकर, पती श्रीराम कदम, मुलगी देविका आणि नंदा शीतल सोळंके यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. स्वतःची मेहनत, जिद्द जितकी महत्त्वाची तितकीच कुटुंबीयांची साथही मोलाची ठरली. ग्रामीण भागातील मुलींत टॅलेंट आहे, त्यांना फक्त साथ हवी.-सोनिया मोकासे, उप निरीक्षक, वाशीम (शहर).कोरोना काळातही अभ्यास सुरूच२०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर सोनिया यांनी घरीच अभ्यास सुरू ठेवला. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी त्या दोन महिने पुण्यातही राहिल्या. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे नोकरी करणाऱ्या भाऊ पद्माकर मोकासे यांच्या मदतीने त्यांनी अभ्यासास नवी दिशा दिली. २०२० च्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण केली. मात्र, मुख्य परीक्षेत अवघ्या ०.२५ गुणांनी त्यांचे यश हुकले. इतक्या जवळ आलेली संधी निसटल्याने निराश होण्याची शक्यता असतानाही त्यांनी पुन्हा नव्या उमेदीने तयारी सुरू ठेवली. पुढील प्रयत्नांत पूर्व आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर शारीरिक चाचणीचीही तयारी केली. पीएसआयपदासाठी आवश्यक शारीरिक चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जिद्दीने प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.