Farmers Protest: ट्वेंटीवन कारखान्यावर ऊस उत्पादकांचा राडा; सोनपेठमध्ये गेट तोडून आमदार देशमुखांविरोधात घोषणाबाजी

सोनपेठ : तालुक्यातील ट्वेंटीवन शुगर या कारखान्यावर बेमुदत धरणे आंदोलनास कारखाना प्रशासन जुमानत नसल्याचे पाहून आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.एक) थेट कारखान्याचे गेट तोडून आत प्रवेश करत कारखान्याचे सर्वेसर्वा आमदार अमित देशमुख यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..तालुक्यातील सायखेडा येथील ट्वेंटीवन शुगर या कारखान्याने यंदा पहिली उचल तीन हजार रुपये जाहिर करावी, गेल्या वर्षी गाळप केलेल्या उसास जाहीर केल्या प्रमाणे सत्तावीशे रुपये प्रतिटन भाव द्यावा, कारखान्यामुळे होत असलेल्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवावे यांसह इतर मागण्यांसाठी परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून (ता.एक) कारखान्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते..सकाळपासूनच कारखान्याबाहेर उन्हात बसलेल्या शेतकऱ्यांना कारखाना प्रशासनाकडून सहा तासांपेक्षा अधिक काळ होईपर्यंत कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी कारखान्याचे गेट तोडून कारखाना परिसरात प्रवेश केला व कारखान्याचे सर्वेसर्वा आमदार अमित देशमुख यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. .त्यानंतर कारखाना प्रशासनाकडून आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.पण चर्चेत प्रशासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे पैसै देण्यात असमर्थता दर्शविल्याने चर्चा फिसकटली. त्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कारखाना गेटवर बेमुदत धरणे सुरुच ठेऊन कारखान्याचे सर्वेसर्वा अमित देशमुख यांच्या लातुर येथील घरासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला..Uddhav Thackeray : दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा केला पाहणी दौरा.या आंदोलनात किसान सभेचे डॉ. अजित नवले, राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, ॲड माधुरी क्षीरसागर, किशोर ढगे, ॲड. अजय बुरांडे, लक्ष्मण पौळ, बालाजी कडभाने, विश्वंभर गोरवे, हेमचंद्र शिंदे, शिवाजी कदम श्रीराम बडे, ओंकार पवार, वसंत राठोड, दीपक लिपीचे, दत्ता गव्हाणे, सुदाम शिंदे, सुधीर बिंदू, गणेश पाटील, रामेश्वर मोकाशे, सुरेश इखे, ऋषीकेश जोगदंड, भगवान जोगदंड यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले..