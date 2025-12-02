मराठवाडा

Farmers Protest: ट्वेंटीवन कारखान्यावर ऊस उत्पादकांचा राडा; सोनपेठमध्ये गेट तोडून आमदार देशमुखांविरोधात घोषणाबाजी

Agriculture Crisis: ट्वेंटीवन शुगर कारखान्यावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन उग्र बनले असून प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने तणाव वाढला आहे. शेतकऱ्यांनी गेट तोडून आत प्रवेश करून आमदार अमित देशमुख यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोनपेठ : तालुक्यातील ट्वेंटीवन शुगर या कारखान्यावर बेमुदत धरणे आंदोलनास कारखाना प्रशासन जुमानत नसल्याचे पाहून आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.एक) थेट कारखान्याचे गेट तोडून आत प्रवेश करत कारखान्याचे सर्वेसर्वा आमदार अमित देशमुख यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

