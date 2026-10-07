मराठवाडा

Soybean Crop Issue : सोयाबीनचे दाणे ज्वारी सारखे; शिवना परिसरातील विदारक स्थिती

अल्पशा पावसावर पेरणी केली. त्यानंत स्प्रे करावा अशा स्वरूपात अवघ्या दोन चार वेळा पडलेल्या पावसात कशीबशी तग धरून उभी असलेली पिके यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत वाळली.
Women harvesting soybean plants amidst the fallen leaves and debris.

Women harvesting soybean plants amidst the fallen leaves and debris.

sakal

सुभाष होळकर
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शिवना - अल्पशा पावसावर पेरणी केली. त्यानंत स्प्रे करावा अशा स्वरूपात अवघ्या दोन चार वेळा पडलेल्या पावसात कशीबशी तग धरून उभी असलेली पिके यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत वाळली. शेंगांमधिल दानाच न भरल्याने पाळापाचोळ्यात उभ्या असलेल्या सोयाबीनच्या काड्या शोधून सोंगणी केल्यानंतर मळणी केली आणि सोयाबीनचे ज्वारी एवढे बारीक पडलेले दाणे पाहून शेतकऱ्यांच्या छातीत चर्रर्रर्र झालं.

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