Soybean Crop Issue : सोयाबीनचे दाणे ज्वारी सारखे; शिवना परिसरातील विदारक स्थिती

शिवना - अल्पशा पावसावर पेरणी केली. त्यानंत स्प्रे करावा अशा स्वरूपात अवघ्या दोन चार वेळा पडलेल्या पावसात कशीबशी तग धरून उभी असलेली पिके यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत वाळली. शेंगांमधिल दानाच न भरल्याने पाळापाचोळ्यात उभ्या असलेल्या सोयाबीनच्या काड्या शोधून सोंगणी केल्यानंतर मळणी केली आणि सोयाबीनचे ज्वारी एवढे बारीक पडलेले दाणे पाहून शेतकऱ्यांच्या छातीत चर्रर्रर्र झालं..ही विदारक परिस्थिती सिल्लोड तालुक्यातील शिवना परिसरात बुधवारी (ता. सात) पाहून बांधावर पंचनाम्यासाठी आलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही या दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता जाणवली.यंदा खरिपाच्या पूर्वी घेण्यात आलेल्या पूर्व हंगामी हिरव्या मिरचीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. पाणीच नसल्याने, शेततळे विहिरीत टँकरने पाणी आणून ओतले. हा खर्च लाखांच्या घरात गेला. त्यानंतर आधीच उत्पन्न घटलेल्या मिरचीचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले..त्यात शिवनासह उंडणगाव, गोळेगाव, बाळापूर, डिग्रस, धोत्रा, पानवडोद, अजिंठा, अनाड, मुखपाटसह आमसरी, वाघेरा, नाटवी, वडाळी, टाका व मादणी ही डोंगरपट्टयात येणारी गावेच पावसाने सोडून दिली.बुधवारी पिक पंचनामे करण्यास आलेल्या महसुल मंडळ अधिकारी मनिष खरे, ग्राम महसुल अधिकारी रविंद्र कुलकर्णी, ग्रामपंचायत अधिकारी रवींद्र गंगावणे आणि कृषी सहायक विनोद पवार हे एका शेतावर मळणी सुरू असताना सोयाबीनचे बारीक पडलेले दाणे पाहून अवाक झाले..सध्या परिसरात सोयाबीन सोंगणीची मजुरी साडेतीन ते चार हजार रुपये तर मक्याची मोडणी आठ ते दहा हजार रुपये प्रती एकर एवढी प्रचंड स्वरूपात असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती काय पडणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.