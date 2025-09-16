Kej Accident : भरधाव कारची पुलाला धडक; कारमधील दोघे जण ठार

केज - भरधाव वेगातील कार रस्त्यावरील पुलाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात दोघे जण ठार झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १६) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास केज-मांजरसुंबा राष्ट्रीय महामार्गावर कदमवाडी फाट्यावर घडली. मयतामध्ये इम्रान इब्राहिम कच्छी (वय- ५०) व चालक अझरुद्दीन बाबामिया शेख (वय-४०) दोघे रा. परळी, जि. बीड यांचा समावेश आहे. .परळी शहरातील फुटवेअर (बुट-चप्पल) ठोक विक्रेते असणारे इम्रान कच्छी व कार चालक अझरुद्दीन शेख हे दोघे काही कामानिमित्त कारने (एमएच-०२/सीएच-६७८९) गेले होते. तेथील काम उरकून ते परळीकडे येत असताना मंगळवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास ते केज-मांजरसुंबा राष्ट्रीय महामार्गावर कदमवाडी फाट्याजवळ आले होते..याच सुमारास अचानक चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्याच्या खाली उतरून कारने पुलाला जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात कारने प्रवास करणाऱ्या इम्रान कच्छी व कार चालक अझरुद्दीन शेख या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघाताच्या घटनेची माहिती मिळताच केज पोलीस व रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना केज शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल आले, परंतू तोपर्यंत दोघांचाही मृत्यू झालेला होता. दोन्ही मृतदेहांची उपजिल्हा रुग्णालयात उपजिल्हा रुग्णालयात उच्चस्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.