Ardhapur Accident : भरधाव कार शेतातील आखाड्यात घुसली; शेतमजूर महिलेचा मृत्यू, अर्धापूर तामसा रस्त्यावरील घटना

अर्धापूर - भरधाव वेगातील कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार शेतातील आखाड्यात घुसल्याने झालेल्या अपघातात एक शेतमजूर महिलेचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात सोमवारी (ता २०) दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास झाला होता..या अपघाताबाबत अधिक माहिती अशी की, लोणी (ता. अर्धापूर) येथील शेतमजूर महिला मंगलबाई साहेबराव शिंदे (वय-३८) ह्या अर्धापूर तामसा रस्त्यावरील लोणी शिवारातील शेतात कामाला सोमवारी (ता. २०) सकाळी कामासाठी गेल्या होत्या. त्यांनी सकाळी काम करुन दुपारी विसाव्यासाठी शेतातील आखाड्यात बसल्या होत्या..त्याचवेळी एक कार तामस्याकडुन अर्धापूरकडे येत (एम एच २६ए के ३५४२) असताना लोणी शिवारात कारचालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार आखाड्यात घुसली व विसाव्यासाठी बसलेल्या मंगलबाई साहेबराव शिंदे यांना धडक दिल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या..दरम्यान, याच वेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे हे आपल्या शेतात आले असता अपघाताची माहिती मिळाली. त्यांनी तातडीने जखमी मंगलबाई शिंदे यांना आपल्या कारमधुन नांदेड येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. उपचार सुरू असताना मंगलबाई शिंदे यांचे निधन झाले.