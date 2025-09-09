Hingoli Accident : भरधाव एसटीच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; बसची विद्युत खांबाला धडक

हिंगोली - कळमनुरी तालुक्यातील वारंगाफाटा ते नांदेड मार्गावर डोंगरकडा शिवारात भरधाव एसटीने दुचाकीस धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना मंगळवारी ता.९ सायंकाळी पावने सात वाजता घडली आहे..या अपघातानंतर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने बस विद्युत खांबाला धडकली. सुदैवाने विज पुरवठा खंडीत असल्याने गंभीर प्रसंग टळला.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेड आगाराची हदगाव ते नांदेड बस आज सायंकाळी पावणे सात वाजण्याच्या सुमारास डोंगरकडा शिवारात आली होती..यावेळी विरुध्द बाजूने येणाऱ्या दुचाकीला बसची जोरदार धडक बसली. या अपघातात दुचाकीवरील व्यक्ती गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर पोलिस व नागरीकांनी त्यांना उपचारासाठी डोंगरकडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे जाहिर केले..सदर व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी परिसरात माहिती घेतली असता शिवाजी वाघमाेडे (रा. करवाडी, जि. नांदेड) असे त्या व्यक्तीचे नांव असून तो वरुड येथील एका आश्रमशाळेवर काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या कुटुंबियांना माहिती दिली आहे..या अपघातानंतर बस चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने बस थेट रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या विद्युत खांबावर जाऊन आदळली. मात्र सुदैवाने यावेळी विज पुरवठा खंडीत असल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळल्याचे पोलिसांनी सांगितले.आखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विष्णूकांत गुठ्ठे, जमादार संतोष नागरगोजे, विठ्ठल जाधव यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे. या प्रकरणी सायंकाळी उशीरा पर्यंत आखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.