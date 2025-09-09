मराठवाडा

Hingoli Accident : भरधाव एसटीच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; बसची विद्युत खांबाला धडक

भरधाव एसटीने दुचाकीस धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना मंगळवारी घडली.
st bus accident

st bus accident

sakal

पंजाब नवघरे
Updated on

हिंगोली - कळमनुरी तालुक्यातील वारंगाफाटा ते नांदेड मार्गावर डोंगरकडा शिवारात भरधाव एसटीने दुचाकीस धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना मंगळवारी ता.९ सायंकाळी पावने सात वाजता घडली आहे.

Loading content, please wait...
Hingoli
accident
death
Bike
st bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com