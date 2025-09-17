Aadul Accident : भरधाव टिप्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; पैठण तालुक्यातीच होणोबाची वाडी शिवारातील घटना

आडुळ - खडीची वाहतुक करणाऱ्या भरधाव टिप्परने समोरून येणाऱ्या शेतकऱ्याच्या दुचाकीला जोराची धडक दिल्याने दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १५ ) रोजी होणोबाची वाडी-गेवराई आगलावे (ता. पैठण) रस्त्यावर गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली होती..उपचारादरम्यान त्याचा बुधवारी (ता. १७) रोजी सांयकाळी पाच वाजता मृत्यू झाला. सुभाष कारभारी वाघ ( वय ५४ वर्षे) असे मयत शेतकऱ्याचे नाव आहे.सुभाष वाघ राहणार गेवराई खूर्द ता. पैठण हे शेतकरी सोमवारी (ता.१५) रोजी सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास त्यांच्या होणोबाची वाडी शिवारातील त्यांच्या दुचाकी क्रमांक एम. एच. २० डी. ए. ९८५१ ने शेतात जात होते. त्यावेळी होनोबाची वाडीकडून भरधाव वेगाने समोरून येणाऱ्या अज्ञात टिप्परने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..यात ते दुचाकीसह पंधरा ते वीस फूट उंच उडून लांब फेकल्या गेल्याने दुचाकीचा चुराडा होवून त्यांच्या डोक्याला मार लागुन गंभीर जखमी झाले होते. अपघात होताच टिप्पर चालक जखमीला घटनास्थळीच सोडून वाहनासह पसार झाला..नंतर रस्त्याने जाणाऱ्या इतर वाहनधारकांनी सुभाष वाघ यांना उपचारासाठी छत्रपती सांभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात हलविले होते. त्यांचा उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची नोंद पाचोड पोलीस ठाण्यात घेण्यात आली असून पुढिल तपास ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीड जमादार रंजितसींग दुल्हत करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.