मराठवाडा

Aadul Accident : भरधाव टिप्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; पैठण तालुक्यातीच होणोबाची वाडी शिवारातील घटना

खडीची वाहतुक करणाऱ्या भरधाव टिप्परने समोरून येणाऱ्या शेतकऱ्याच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली.
farmer subhash wagh

farmer subhash wagh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आडुळ - खडीची वाहतुक करणाऱ्या भरधाव टिप्परने समोरून येणाऱ्या शेतकऱ्याच्या दुचाकीला जोराची धडक दिल्याने दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १५ ) रोजी होणोबाची वाडी-गेवराई आगलावे (ता. पैठण) रस्त्यावर गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली होती.

Loading content, please wait...
Farmer
accident
death
Two Wheeler

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com