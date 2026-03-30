Ardhapur News : खंडेश्वर पालखी मिरवणुकीत भंडाऱ्याची उधळण; ‘येळकोट जय मल्हार’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमला

अर्धापूर - तालुक्यातील चोरंबा (ना.) येथील श्री खंडेश्वर देवस्थान जेजुरी प्रतिष्ठान यात्रेला रविवारी उत्साहात प्रारंभ झाला. सोमवारी (ता, ३०) श्री खंडेश्वराची पालखी मिरवणूक भक्तिभावात पार पडली. मंदिरातून निघालेली पालखी संपूर्ण गावातून काढण्यात आली असून, या मिरवणुकीला हजारो भाविकांची उपस्थिती लाभली..यावेळी भाविकांनी नवस फेडण्यासाठी पारंपरिक प्रथेप्रमाणे पालखीसमोर रस्त्यावर झोपून श्रद्धा व्यक्त केली. त्यानंतर पालखी त्यांच्या अंगावरून नेण्यात आली. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून अखंड सुरू आहे. रखरखत्या उन्हातही भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेने सहभाग घेतला..मिरवणुकीदरम्यान भाविकांकडून पिवळ्या भंडाऱ्याची मोठ्या प्रमाणात उधळण करण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण परिसर पिवळ्या रंगाने न्हाऊन निघाला होता. 'येळकोट-येळकोट जय मल्हार'च्या गजराने वातावरण भक्तिमय झाले होते. नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यांसह पंचक्रोशीतील लाखो भाविक या सोहळ्यासाठी उपस्थित होते..शेंडीने गाड्या ओढण्याची परंपरा जपलीपालखी मिरवणूक पूर्ण झाल्यानंतर ती माळावरच्या श्री खंडेश्वर देवस्थानाकडे नेण्यात आली. यात्रेनिमित्त पाच दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी भाविकांनी शेंडीने गाड्या ओढून आपली श्रद्धा व्यक्त केली. या अनोख्या परंपरेत अनेकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला..शेकडो वर्षांची परंपरा कायमचोरंबा येथील ही यात्रा शेकडो वर्षांची परंपरा जपणारी आहे. यात्रेदरम्यान ग्रामस्थ बारा दिवस गावची सीमा ओलांडत नाहीत. या कालावधीत शेतीची कामे थांबवली जातात. तसेच घरामध्ये दळण, चटणी, मिरची वाटणे यांसारखी कामेही टाळली जातात.