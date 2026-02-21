Beed News : शाळेच्या छतावर मंडपात मराठीचा पेपर, बैठक व्यवस्थेचा बोजवारा; केंद्र प्रमुखांवर कारवाई

दहावीच्या परीक्षेसाठीची केंद्र, तेथील व्यवस्थेची काही दिवस आधीच तयारी आणि आढावा घेतला जातो. असे असताना कुर्ला (ता. बीड) येथील केंद्र प्रमुखाने चक्क मंडप उभारून काही विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था करावी लागल्याचा प्रकार पहिल्याच मराठीच्या पेपरला शुक्रवारी (ता. २०) घडला. उन्हाचा पारा वाढत असताना अशा व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला. याप्रकरणी मुख्याध्यापक तथा केंद्रप्रमुखाचे निलंबन करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रियाराणी पाटील यांनी संबंधीत शिक्षण संस्थेला दिले आहेत..जिल्ह्यात १५६ केंद्रांवर आजपासून दहावीची परीक्षा सुरू झाली. ६५३ शाळांतील ४३ हजार ६८ विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत. कुर्ला येथील यशवंत विद्यालयाच्या केंद्रावर २९३ परीक्षार्थीचा समावेश आहे. यासाठी बारा वर्गखोल्यांची गरज होती. मात्र, विद्यालयात आठच वर्गखोल्या असल्याने इमारतीच्या गच्चीवर मंडप टाकून चार परीक्षा खोल्या तयार करण्यात आल्या. या प्रकाराची प्रशासन व शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेत चौकशीसाठी तत्काळ पथक पाठविले. या विद्यालयाचे मुख्याध्यापकच केंद्रप्रमुख असल्याने त्यांचे निलंबन करावे, असे आदेश आदर्श शिक्षण संस्थेला देण्यात आल्याचे शिक्षणाधिकारी प्रियाराणी पाटील यांनी 'सकाळ'ला सांगितले..बदलापुरात महिलांच्या अंडाशयाची तस्करी, ३ महिलांना अटक; स्त्री बीज वाढवून IVF सेंटरमध्ये केली जायची विक्री.बाजूलाच अन्य शाळा असूनही...कुर्ला येथील हे परीक्षा केंद्र पूर्वीपासूनच आहे. याच केंद्राच्या बाजूला जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. केंद्र प्रमुखांना या शाळेत विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करता आली असती. मात्र, तसे न करता त्यांनी आपल्याच विद्यालयात मंडप टाकून परीक्षा घेतली..आता जि.प. शाळेचा आधारयशवंत विद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रांतील आठ वर्गखोल्या व शेजारच्या जिल्हा परिषद शाळेतील चार वर्गखोल्यांत दहावीचे यापुढील पेपर होतील, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, असे शिक्षणाधिकारी प्रियाराणी पाटील यांनी सांगितले..परीक्षेनंतर केंद्र रद्दची शिफारसयंदाची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कुर्ला येथील हे परीक्षा केंद्र रद्द करण्याबाबत शिक्षण मंडळाला शिफारस करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.