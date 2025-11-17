मराठवाडा

St Bus Accident : चालकाच्या प्रसंगवधानाने मोठा अपघातात टळला; चौघे जखमी, तर दोन दुचाकीचे नुकसान

एसटी बसचे ब्रेक अचानक फेल झाल्याने झालेल्या अपघातात चौघे जखमी, तर दोन दुचाकीचे नुकसान झाले आहे.
st bus accident

st bus accident

sakal

नेताजी नलवडे
Updated on

वाशी - एसटी बसचे ब्रेक अचानक फेल झाल्याने झालेल्या अपघातात चौघे जखमी, तर दोन दुचाकीचे नुकसान झाले आहे. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अपघात टळला असुन सोमवार (ता. १७) रोजी शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील छञपती शिवाजी महाराज चौकात सकाळी साडे अकरा वाजणेच्या सुमारास हा अपघात घडला.

Loading content, please wait...
accident
driver
st bus
Vashi
Two Wheeler
Damage vehicles

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com