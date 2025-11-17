St Bus Accident : चालकाच्या प्रसंगवधानाने मोठा अपघातात टळला; चौघे जखमी, तर दोन दुचाकीचे नुकसान

वाशी - एसटी बसचे ब्रेक अचानक फेल झाल्याने झालेल्या अपघातात चौघे जखमी, तर दोन दुचाकीचे नुकसान झाले आहे. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अपघात टळला असुन सोमवार (ता. १७) रोजी शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील छञपती शिवाजी महाराज चौकात सकाळी साडे अकरा वाजणेच्या सुमारास हा अपघात घडला..सुशिला खांडेकर (वय-४० वर्ष), सोमनाथ खांडेकर (वय-४५ वर्ष), रा. रामकुंड, ता. भुम हे पती, पत्नी गंभीर जखमी झाले असुन, मधु शिंदे (वय-४५ वर्ष), शारदाबाई शिंदे (वय-४२ वर्ष) रा. दसमेगाव, ता. वाशी हे पती, पत्नी किरकोळ जखमी झालेले आहेत.जखमीवर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमीक उपचार करण्यात आले. गंभीर जखमी खांडेकर पती,पत्नीना पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे..कळंब आगाराची बस (एम.एच १४,बी.टी १४३५) कळंब येथुन लिंगी पिंपळगाव मार्गे प्रवाशी घेऊन बसस्थानकाकडे अन्नपुर्णा मंगल कार्यालयाजवळुण जात होती. माञ, पुढे रस्ता बंद असल्याची माहीती नागरिकांनी दिल्याने चालकाने दुस-या रस्त्याने बस बसस्थानकात नेण्यासाठी वापस वळवली..बस बसस्थानकाकडे घेऊन जात असताना कायमच मोठी वर्दळ असलेल्या छञपती शिवाजी महाराज चौकाजवळ असलेल्या उतारावर आल्यानतंर बसचे ब्रेक अचानक फेल झाले. यावेळी प्रसंगावधान दाखवत चालक एम.पी.राऊत यांनी गाडी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत, ब्रेक फेल झाल्याची माहिती ओरडून सांगण्याचा प्रयत्न केल्याने रस्त्यावरील नागरिक बाजूला झाले..माञ, यावेळी दोन दाम्पत्याच्या दुचाकीला बसची धडक बसली. यामध्ये रामकुंड ता.भुम येथील सोमनाथ खांडेकर दुचाकीला पाठीमागून धडक बसल्यानतंर दुचाकीवरील त्यांच्या पत्नी सुशीला या एसटीच्या चारी चाकाच्या मध्ये अडकल्या, तर सोमनाथ हे बाजुला पडले.प्रसंगवधान साधत चालक राऊत यांनी गाडीची दिशा न बदलल्यामुळे नाही सुशीला या एका अंगावर बसखाली झोपून राहिल्याने त्या सुदैवाने बचावल्या. यानतंर गाडी पुढे जाऊन समोर असलेल्या एका व्यापारी संकुला समोरील उभ्या दोन दुचाकींना धडकून व्यापारी संकुलनासमोर असलेल्या पाय-याला अडकून बस थांबली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.