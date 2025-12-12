मराठवाडा

Dharashiv Accident: एसटी उशिरा… विद्यार्थ्यांचा धोकादायक पर्याय! दुचाकीवरून उडी मारत दोन जण गंभीर

ST Bus Delay: राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) बस वेळेत न आल्याने गावी जाण्यासाठी दोन शालेय मुलांनी एका अनोळखी दुचाकीस्वाराचा आधार घेतला. भीतीपोटी वाटेत दुचाकीवरून उड्या मारल्याने दोन्ही विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले.
Dharashiv Accident

Dharashiv Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भूम (जि. धाराशिव) : राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) बस वेळेत न आल्याने गावी जाण्यासाठी दोन शालेय मुलांनी एका अनोळखी दुचाकीस्वाराचा आधार घेतला. भीतीपोटी वाटेत दुचाकीवरून उड्या मारल्याने दोन्ही विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
police
Bike
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com