Dharashiv Accident: एसटी उशिरा… विद्यार्थ्यांचा धोकादायक पर्याय! दुचाकीवरून उडी मारत दोन जण गंभीर

भूम (जि. धाराशिव) : राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) बस वेळेत न आल्याने गावी जाण्यासाठी दोन शालेय मुलांनी एका अनोळखी दुचाकीस्वाराचा आधार घेतला. भीतीपोटी वाटेत दुचाकीवरून उड्या मारल्याने दोन्ही विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..भूम- अहिल्यानगर मार्गावरील चिंचोली गोलाईजवळ बुधवारी (ता. दहा) ही घटना घडली. उळूप (ता. भूम) येथील सौरभ जयराम वरळे (पाचवी) व महेश संभाजी वरळे (सातवी) अशी या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत..हे दोघे शहरातील श्री गुरुदेव दत्त हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेत आहेत. शाळा सुटल्यानंतर नेहमीप्रमाणे ते भूम बसस्थानकात बसची वाट पाहत होती. बराच वेळ बस न आल्याने आणि काही दिवसांपूर्वी बसअभावी कासारी (ता. भूम) येथील विद्यार्थ्यांना रात्री उशिरापर्यंत स्थानकात थांबावे लागल्याची चर्चा असल्याने या दोघांनी पर्याय शोधायला सुरवात केली..प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैदबसला विलंब व थंडीच्या कडाक्यामुळे ते बसस्थानकाबाहेर आले. त्यांनी एका मोटारसायकलस्वाराला थांबवून गावी सोडण्याची विनंती केली. मात्र मनात निर्माण झालेल्या भीतीपोटी त्यांनी मध्येच दुचाकीवरून उड्या मारल्या..Gadchiroli News : 'जंगलातील भूत' आणि त्याची भितीही संपली; जहाल माओवादी हिडमासह त्याची पत्नीही ठार, तीन राज्यांच्या सीमेवर सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई.त्यात ते जखमी झाले. हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. दरम्यान, परिवहन महामंडळाच्या येथील आगाराच्या कारभारावर रोष व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठी तरी बस वेळेवर सोडण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.