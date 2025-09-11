मराठवाडा

ST Reservation : बंजारा समाजाला एस.टी.प्रवर्गातून आरक्षणासाठी अन्नत्याग उपोषण; भिलदरीत तिसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्याची तब्येत खालावली

Banjara Community : भिलदरी तांडा (कन्नड) येथे बंजारा समाजाला एस.टी. आरक्षण मिळावे यासाठी ऋषिकेश चव्हाण यांचे अन्नत्याग उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरू असून, प्रशासनाकडून अद्याप दुर्लक्षच.
ST Reservation

ST Reservation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड : हैद्राबाद गॅझेट लागू करून महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी तालुक्यातील भिलदरी तांडा येथे ऋषिकेश चव्हाण यांनी मंगळवार (ता.९) पासून अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे.

Loading content, please wait...
anna hazare hunger strike
Banjara community history
Impact of British colonialism on Banjara
Banjara trade and commerce
Rishikesh Chavan protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com