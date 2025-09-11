ST Reservation : बंजारा समाजाला एस.टी.प्रवर्गातून आरक्षणासाठी अन्नत्याग उपोषण; भिलदरीत तिसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्याची तब्येत खालावली

कन्नड : हैद्राबाद गॅझेट लागू करून महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी तालुक्यातील भिलदरी तांडा येथे ऋषिकेश चव्हाण यांनी मंगळवार (ता.९) पासून अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे..ऋषिकेश चव्हाण या तरुणाकडून सुरू झालेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. मात्र तिसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्याची तब्येत खालावली. तरीदेखील अद्याप तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याशिवाय कोणताही वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपोषणस्थळी भेट देण्यासाठी आलेला नाही. त्यामुळे बंजारा समाजबांधवांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. .राज्य सरकारने बंजारा समाजाच्या मागण्या मान्य करेपर्यंत हे अन्नत्याग उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार ऋषिकेश यांनी व्यक्त केला आहे. भिलदरी तांडा येथील या अन्नत्याग उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी कन्नड तालुक्यातील शेकडो बंजारा समाजबांधव आंदोलनस्थळी दाखल होत आहेत..दोन्ही पायांनी दिव्यांग असलेले ऋषिकेश चव्हाण आपल्या बंजारा समाजाला एस.टी. प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी अन्नत्याग उपोषण करत आहेत. त्यामुळे तालुकाभरातून शेकडो समाजबांधव पाठिंबा देण्यासाठी भिलदरी तांडा येथे दाखल होत आहेत. माजी आमदार उदयसिंग राजपूत आणि शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष संजय मोटे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन सहानुभूती व्यक्त केली.."माझ्या बंजारा समाजावर वर्षानुवर्षे अन्याय होत आला आहे. हैद्राबाद गॅझेटनुसार आमचे स्थान अनुसूचित जमाती प्रवर्गात होते. आजही त्या गॅझेटचा संदर्भ घेऊन तेलंगणा सरकारने बंजारा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आम्ही फक्त आमचा हक्क मागतो आहोत."— ऋषिकेश चव्हाण (उपोषणकर्ता, भिलदरी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.