मराठवाडा

Pawanraje Sonawane : एसटीच्या आरक्षणावर डाका टाकू देणार नाही; कन्नडमध्ये 'आदिवासींचा हुंकार, जनआक्रोश, आरक्षण बचाव मोर्चा'

अनुसूचित जमातींच्या (एस.टी.) ७ टक्के आरक्षणावर दावा सांगण्यासाठी काही राजकीय शक्तींनी कट-कारस्थान सुरू केले आहे.
pawanraje sonawane

pawanraje sonawane

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड - नुकत्याच झालेल्या मराठा आंदोलनात 'हैद्राबाद गॅझेट' या भूतकाळातील कागदपत्रांचा उल्लेख होताच, अनुसूचित जमातींच्या (एस.टी.) ७ टक्के आरक्षणावर दावा सांगण्यासाठी काही राजकीय शक्तींनी कट-कारस्थान सुरू केले आहे. परंतु आदिवासीच्या एसटीच्या आरक्षणावर कोणालाही डाका घालु दिला जाणार नाही असा इशारा एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Kannad
Rally
tribal community
ST reservation demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com