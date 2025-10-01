Pawanraje Sonawane : एसटीच्या आरक्षणावर डाका टाकू देणार नाही; कन्नडमध्ये 'आदिवासींचा हुंकार, जनआक्रोश, आरक्षण बचाव मोर्चा'

कन्नड - नुकत्याच झालेल्या मराठा आंदोलनात 'हैद्राबाद गॅझेट' या भूतकाळातील कागदपत्रांचा उल्लेख होताच, अनुसूचित जमातींच्या (एस.टी.) ७ टक्के आरक्षणावर दावा सांगण्यासाठी काही राजकीय शक्तींनी कट-कारस्थान सुरू केले आहे. परंतु आदिवासीच्या एसटीच्या आरक्षणावर कोणालाही डाका घालु दिला जाणार नाही असा इशारा एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे यांनी दिला..कन्नड तहसील कार्यालयावर सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (ता. १) रोजी 'आदिवासी हुंकार, जनआक्रोश, आरक्षण बचाव मोर्चा' काढण्यात आला. त्यावेळी पवनराजे सोनवणे बोलत होते..पुढे बोलतांना ते म्हणाले किं, सध्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सुमारे ४७ जमातींचा समावेश असून, या प्रवर्गाला केवळ ७ टक्के आरक्षण आहे. बंजारा समाजाला व्ही.जे.एन.टी. (VJNT) अंतर्गत २.५ टक्के आरक्षण, तर धनगर समाजाला एन.टी. डी. (NT-D) अंतर्गत २.५ टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे..त्यामुळे या समाजांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. अनुसूचित जमातीतील युवक शिक्षण आणि नोकरीच्या संधींसाठी तयार होत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या आरक्षणावर डाका टाकणे म्हणजे त्यांच्या संधी हिरावून घेणे होय. हा संविधानविरोधी व अन्यायकारक प्रकार आहे..अनुसूचित जमाती प्रवर्गात फक्त संविधानिक तरतुदींनुसारच समावेश होऊ शकतो. अन्य कोणत्याही जातीचा समावेश आम्ही मान्य करणार नाही, असे सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. सकल आदिवासी समाज या कटकारस्थानास तीव्र विरोध करत असून, अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व एकवटले आहोत..यावेळी बाळासाहेब बर्डे, सुनील ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष परशुराम सोनवणे, किशोर ढमाले, पांडु कडाळे, खेमा मध्ये सुभाष सोनवणे, राजु ठाकर आदिसह आदिवासी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.