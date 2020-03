‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर सीमावर्ती भागात खडा पहारा

बिलोली, (जि. नांदेड) ः ‘कोरोना’चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रशासनाच्या वतीने विशेष काळजी म्हणून मराठवाडा तेलंगणा सीमेवर नाकाबंदी केली असून तालुक्यात आरोग्य विभागाकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. कोरोना बाधित क्षेत्रातून शुक्रवारी (ता.२७) पर्यंत शहरी व ग्रामीण भागात ३७५८ लोक दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली असून विदेशातून आलेल्या सात जणांची होम क्वारंटाइन मधून सुटका करण्यात आली आहे. हेही वाचा - ​ बाजारबंदमुळे केळी उत्पादकांचे मोडले कंबरडे

कोरोनाबाधीत क्षेत्रातून बिलोली आणि कुंडलवाडी नगरपालिकेसह तालुक्यातील ७३ ग्रामपंचायतमध्ये ३७५८ जण दाखल झाले आहेत. त्यात बिलोली येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शुक्रवारी (ता.२७) पर्यंत ८९१ तर तालुका आरोग्य विभागा अंतर्गत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व उपकेंद्रात आशा वर्कर व यंत्रणेच्या माध्यमातून दोन हजार ८६७ नोंद करण्यात आली आहे. अशी माहिती वैद्यकिय अधीक्षक डॉ. नागेश लखमावार व तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. जी.एच.वाडेकर यांनी दिली आहे. होम क्वारंटाइन मधून मुक्त

बिलोली शहर व तालुक्यात सात नागरिक विदेशातून आलेले होते. उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले असून चौदा दिवस घरातच बसण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. चौदा दिवसात कोरोना संदर्भातील कोणतीच लक्षणे त्यांच्यामध्ये न आढळल्यामुळे त्यांना होम क्वारंटाइन मधून मुक्त करण्यात आले आहे. बिलोली परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या सहकार्याने शहरातील नागरिकांसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील सर्व प्रभागात दररोज निर्जंतुकीकरण केले जात आहे. शहरी भागातील सर्व लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासू नये यासाठी प्रत्येक प्रभागात भाजीपाला, दूध फळे व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. परवानगी घेतल्याशिवाय स्थलांतर करण्यावर बंदी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी मराठवाडा-तेलंगणा सीमेवर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. तालुक्यातील एखादा माणूस परराज्यात जात असेल किंवा परराज्यातून येत असेल तर त्यांना पोलिसांची व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय स्थलांतर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सध्यातरी सीमावर्ती भागात कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी विशेष खबरदारी घेतल्या जात आहे. जिल्हा उप रुग्णालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी तालुका आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचारी, नगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी, पोलिस प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मार्फत शर्थीने प्रयत्न होत आहेत. नागरिकांनी घरातून बाहेर न पडता प्रशासनाकडून मिळणार्‍या सूचनांचे पालन करून कोरोना हद्दपारीसाठी सहकार्य करावे. असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी शरद झाडके, तहसीलदार विक्रम राजपूत निवासी नायब तहसीलदार डॉ. ओमप्रकाश गोंड यांनी केले आहे.

